Christopher Nolan vill få publiken att känna

Född: 1970

Yrke: Filmregissör och manusförfattare.

Karriär: Fick sitt stora genombrott med Memento (2000). Med Batman begins (2005) fokuserade Nolan på att visa upp en ny, mörkare sida av serietidningshjälten. Den blev enormt framgångsrik och följdes upp av The dark knight (2008) och The dark knight rises (2012). Nolan har också regisserat och skrivit manus till science fiction-filmerna Inception (2010), Interstellar (2014) och Tenet (2020). Christopher Nolan har tagit emot många priser för sina filmer, bland annat flera Oscarstatyetter.

Aktuell med: Storfilmen Oppenheimer som han både skrivit manus till och regisserat. Manuset är baserat på den Pulitzerprisbelönta biografin American Prometheus: The triumph and tragedy of J Robert Oppenheimer (2005) skriven av Kai Bird och Martin J Sherwin.

