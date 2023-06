Marthaförbundet tipsar: Dags att budgetera in sommarens glassar och jordgubbar

En budget är en plan för vår ekonomi. Det är kanske lätt hänt att tänka att budgeten är ett sätt att leva så sparsamt som möjligt, men tänk på att budgeten också är ett hjälpmedel för att se till att du får en överblick över helheten. På så vis kan du också säkerställa att du använder dina pengar enligt dina egna prioriteringar. Kanske en ny kategori i sommarbudgeten kan vara glass och jordgubbar? Samtidigt kan du kanske pausa en streamingtjänst och ditt gymmedlemskap och i stället träna utomhus, för att det ska finnas pengar till sommarens läckerheter i semesterbudgeten.

För dig som vill vara spontan och fri under sommaren kan kanske tanken på en budget kännas begränsande och främmande. Vi vill ändå utmana det här tankesättet. Budgeten är ett hjälpmedel för att kunna leva så avslappnat och fritt som möjligt. Vi vill hävda att det är bortslösade pengar att fira semestern med att räkna sina euron och ha en gnagande skuldkänsla för den kommande kreditkortsräkningen om du lever över dina tillgångar.

Ha kontroll över utgifterna så det inte blir dyrt i efterhand

Det är vanligt att man använder mera pengar än normalt under semestern, det märker de flesta som följer med sina kostnader. Har man tur är inkomsterna också något högre, då många får sin semesterlön. Men vardagen har ändå blivit dyrare i och med att maten, nöjena och bensinen har stigit i pris. Tänk på att de flesta kreditkort baserar sig på Euribor 3-ränta. Med andra ord har det blivit dyrare också att leva på kredit i och med att räntan har stigit det senaste året. Kom ändå ihåg att det finns tillfällen när det är bra att använda kredit. Många kreditkort innehåller också en försäkring för dyrare inköp och om man bokar biljetter kan det vara enklare att få pengarna tillbaka vid inhiberingar.

Spara och planera tillsammans inför semestern

Utöver att göra budget för semestern så kan man också passa på att involvera eventuella barn i diskussionerna kring sommarnöjen och pengar, som en del av ekonomifostran. Hur mycket kostar olika nöjen? Hur vill ni prioritera? Kan ni spara tillsammans för någon del av programmet? Diskussionen med barnen kan hållas på en neutral eller till och med rolig nivå om man gör det till en lek eller utmaning. Kanske kan ni tillsammans fundera på hurdan mat ni äter i vardagen? Genom att åskådliggöra skillnaden mellan pris för hemlagad pizza och köpt pizza så kan ni överföra mellanskillnaden till familjens semester. Pizzareceptet som vi bjuder på här är både billigt och gott. Ett bra sätt att ekonomifostra är att ge barnet en peng att hushålla med under semestern. Då får barnet lära sig att planera hur pengarna ska användas. Till stöd kan man använda barnens budgetblad som finns att printa ut under QR-koden.

Är det alltid dyrt att semestra?

Behöver semestern vara så mycket dyrare än det vanliga livet? Det finns många knep för att hålla kostnaderna under kontroll, genom att prioritera förmånliga nöjen och ha med egen utfärdsmat och mellanmål. Glass kan köpas från butiken och tas med till stranden i termos, och medhavd matsäck är ofta roligare, men också billigare än köpta portioner. Nöjesparker och resor i all ära, men ofta kan gratis nöjen vara de mest minnesvärda. Mången förälder har ändå märkt att de bästa minnena som barnen tog med sig från sommaren kanske var helt andra minnen än man hade förväntat sig, och inte de som kostade mest. Planera därför in minnesvärda äventyr för stora och små och lämna tid också för vila och återhämtning. En utflykt i skogen, en picknick i parken eller en dag på stranden. Ett besök på bibliotek eller museum för regniga dagar.

Text: Marina Nygård, ekonomirådgivare på Marthaförbundet

Recept:

Snabb semesterpizza

Räcker till ca 3 portioner.

Pizzadeg

20 g jäst

2 1⁄2 dl vatten

1⁄2 tsk salt

2 msk rybsolja

7–8 dl mjöl

Fyllning

Ca 1 dl tomatpuré

3 dl finhackad kirskål

1 dl finhackad basilika

150 g mozzarella

1–2 msk kapris

3 tomater

100 g lagrad ost

1. Smula ner jästen i en skål. Tillsätt fingerljummet vatten, salt och olja. Tillsätt mjölet lite åt gången.

2. Knåda ihop till en smidig deg. Låt jäsa till dubbel storlek i en timme.

3. Dela degen i två bitar. Kavla ut till portionspizzor. Placera på bakplåtspappersbeklädd ugnsplåt.

4. Bred ut tomatpurén över pizzabottnen.

5. Strö kirskål-basilikahacket över.

6. Skiva mozzarellaosten och placera de tunna skivorna ovanpå. Strö över kapris och skivad tomat.

7. Toppa med riven ost. Gratinera pizzorna i 250 graders ugnsvärme i cirka 10 minuter.

Tips! Kirskålen kan bytas ut mot rucolablad eller annat grönt i säsong. Som ost kan du använda den ost du hittar i kylskåpet, också överblivna ostbitar går bra.