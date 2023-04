Det här vet vi om gripna 21-åringen

Sent på torsdagen, finsk tid, grep FBI 21-åriga Jack Teixeira misstänkt för att ligga bakom Pentagonläckan där fler än 100 hemligstämplade dokument läckt.

Dokumenten ska han ha haft tillgång till i sitt jobb inom den militära reservstyrkan flygnationalgardet i Massachusetts, som är en del av USA:s nationalgarde. Han började sin tjänstgöring där 2019 efter att ha utbildat sig till specialist på cybertransportsystem och jobbade nu inom underrättelseenheten, rapporterar AP . Enligt The New York Times innehar han graden ”airman first class”, som kan översättas till utbildad menig. Inom USA:s armé är rankingen den tredje inom flygvapnet, en grad han fick i juli förra året.