Jättedrama på Nordenskiöldsgatan när HIFK tog historiskt FM-guld

HIFK:s ambitiösa projekt – att inom loppet av fem säsonger nå Finlandstoppen – har nått sin klimax. Efter en övertygande, överlägsen uppvisning knuffade man ner Kiekko-Espoo från tronen. HIFK slog rivalen från Esbo i den tredje finalen med 3–2 (1–1, 1–0, 1–1) och fick fira sin första FM-titel någonsin i Helsingfors ishall.

Den avgörande dusten var finalseriens i särklass jämnaste. En tvättäkta thriller. HIFK såg ut att segla mot en uddamålsseger men Kiekko-Espoos landslagsspelare Emmi Rakkolainen kvitterade i nästsista minuten med ett snyggt skott upp i krysset.

Den festen varade i 58 sekunder.

HIFK satte i gång ett sista anfall som slutade i några kaosartade sekunder framför målet och sist på pucken var juniortalangen Sanni Vanhanen som petade in segermålet – som till slut giltigförklarades efter en videogranskning då 59.24 spelats av matchen.

– Visst var jag säker på att pucken varit i mål. Men jag var inte säker om domarna var det. Benen darrade rejält när vi väntade på domslutet, berättar 17-åringen som hade en jättematch då hon också stod för 1–1-målet och dessutom blev utsedd till slutspelets mest värdefulla spelare.

När huvuddomaren blåste i visselpipan och signalerade för mål bröt ett väldigt jubel ut både på HIFK:s bänk och i hallen dit över 1 300 åskådare kommit för att följa spektaklet. Och 36 sekunder senare exploderade hallen i ett historiskt FM-guldjubel.

– Då tänkte man inte på så mycket. Bara att vi vunnit guldet. En helt otrolig känsla, berättar Vanhanen och tittar upp på läktaren där hundratals IFK-fans stämmer in i lagets guldjubel.

– En sådan här hall och en sådan här publik. Aldrig har det varit så här i damligan. Alltså helt fantastiskt att få chansen att spela här och dessutom lyckas vinna mästerskapet. Det här är drömmen, säger Vanhanen.

Låg under för första gången under slutspelet

Att allt var upplagt för en historisk guldfest i den ikoniska HIFK-hemmahallen märktes tidigt i första perioden då rödtröjorna agerade något försiktigt medan Kiekko-Espoo, med kniven mot strupen, greppade ett tag om matchen.

HIFK-målvakten Kiia Lahtinen hade en av sina svettigare perioder i hela finalserien då hon fick tolv skott emot sig, varav ett slank in i mål. Gästerna tog ledningen då 16 minuter spelats – och det visade sig vara väckarklockan HIFK behövde.

Det var också första gången under hela slutspelet som HIFK legat under i en match. Den sitsen satt rödtröjorna i knappa tre minuter.

HIFK fick nämligen ett powerplay som slutade i kvittering då Vanhanen slugt skickade in en puck ur minusvinkel via Esbomålvakten Tiia Pajarinen.

Ineffektivt powerplay

I andra perioden varvade HIFK upp farten och Kiekko-Espoos spelare fick gästa utvisningsbåset hela tre gånger under periodens första halva. Fem mot fyra gav inga resultat men med fulltaliga kedjor kom sedan en efterlängtad fullträff då slutspelets poängdrottning Michaela Pejzlova snärtade upp pucken i nättaket med en snygg backhand.

Kiekko-Espoo fick ett jätteläge att kvittera före den sista periodpausen men Esbolagets powerplay var lika trubbigt som hemmalagets – trots en och en halv minut med fem mot tre.

Ineffektivt powerplay präglade matchen överlag: lagen stod sammanlagt för tio raka missade chanser i numerärt överläge i de två senare perioderna. 2–1 stod därmed på resultattavlan ännu sent i tredje perioden men till slut fick ett vilt jagande Kiekko-Espoo in kvitteringen. Landslagsspelaren Emmi Rakkolainen smällde in pucken i krysset och för en stund var det full fest i Esbolägret.

– Då tänkte jag nog att det blir förlängning, men att vi grejar det där, säger Vanhanen om landslagskompisens sena kvittering.

Men HIFK reste sig ännu en gång och visade att man är bäst i Finland 2022–23.

– Vårt lag är skickligt på att spela ishockey och vår laganda är jättebra. En otrolig känsla att vinna, säger Vanhanen leende.

VM nästa

För HIFK står nu en lika efterlängtad som välförtjänt guldfest på programmet. Fast för en viss kvartett samt för chefstränaren Saara Niemi kan festen inte vara alltför länge. Poängmaskinerna Vanhanen, Julia Liikala, Emilia Vesa och Siiri Yrjölä blev uttagna till Finlands VM-trupp där guldtränaren Niemi fungerar som assisterande tränare. Kiekko-Espoos Rakkolainen och Anni Montonen medverkar också i Finlands VM-lag.

Men först lite FM-guldfest.

– Jo, något ska det bli. Sedan tar vi VM, säger en leende Vanhanen.