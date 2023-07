Recension: Vilka är egentligen Åsne Seierstads ”afghaner”?

PROSA Åsne Seierstad Afghanerna Polaris 2023

Afghanistan glöms bort. Glöms bort. Glöms bort. Ju fler hjärtslag som passerat sedan nyhetsbilderna i augusti 2021, då människor i desperation försökte hänga fast vid flygplan för att fly det Kabul som precis erövrats av talibanerna, desto mer faller Afghanistan och dess människor i glömska. Samtidigt fortsätter ett liv som för många förlorat det mesta av värde att leva för.

Åsne Seierstads Afghanerna är en ambitiös berättelse om tre personer – Jamila, Bashir och Ariana, och samtidigt om Afghanistans historia fram till nuet.

På ett skickligt sätt väver Seierstad samman det personliga med de samhälleliga: Från det progressiva 60-talet då bland annat en ny grundlag, partier och pressfrihet infördes, via 70-talets sovjetiska och kommunistiska styre, fram till hur folket i Afghanistan fick ta konsekvenserna av 9/11 och Bushadministrationens misstag. Alltså den amerikanska närvaron vars slut ledde till talibanernas steg till makten.

Kvinnokamp och vägbomber

Bokens huvudpersoner föds vid olika skeden av landets historia. Jamila, som i barndomen insjuknar i polio och bär dess följder in i vuxenlivet, tjatar år för år till sig ”bara ett år till” av utbildning och startar senare en betydande kvinnoorganisation. Då talibanerna intar Afghanistan kommer Jamila och hennes familj till Alta i nordligaste Norge, där hon vill fortsätta arbeta för de kvinnor som blivit kvar.

Bashir ansluter sig till talibanerna som ung tonåring på 1990-talet, och når relativt snabbt en högre ställning. En talib är i den ursprungliga bemärkelsen en lärjunge i en madrasa, en skola som baserar sig på lärdom om islam. Talibanernas mål var från början att skapa fred och avväpna befolkningen, och samtidigt att införa sharia i landet.

I berättelserna om Bashir blir kvinnornas roll särskilt intressant – det första mötet mellan hans första och andra fru, samt hur de tillsammans tillverkar vägbomber i trädgården. Deras liv är avgränsat till hemmet (”den bästa burkan är att stanna hemma”), och medan Bashir är ute och strider är det kvinnornas relation som blir central.

Talibanisering i huvudet

Den yngsta av huvudpersonerna, Ariana, föds i början av 2000-talet och växer upp i ett Kabul där ”utländska soldater patrullerade på gatorna och gick in på skolgårdarna och log”, som ett led i USA:s strategi ”winning hearts and minds”.

Med en mamma som är lärare får Ariana börja skolan tidigt. Senare studerar hon juridik och siktar på att bli domare. Det Afghanistan där kvinnor tvingas bära burka, och där piskning och stening förekommer, är avlägset för henne, och därmed är chocken också störst då talibanerna kommer till makten. Hon tvingas avsluta sina studier med bara en termin kvar, och tvingas dessutom av sina tidigare så liberala föräldrar att gifta sig för ekonomiska orsaker.

Medan hon i smyg ser på Stranger things och Queen’s gambit på Netflix på sin telefon, kämpar Ariana mot giftermålet och föräldrarnas ”talibanisering”: talibanerna ”hade smugit sig in i deras huvuden, in i det undermedvetna”. I detta speglar Arianas liv på ett hjärtskärande sätt den anpassning som vanliga människor under årtionden tvingats till i ett land i ständigt byte av styrande händer.

Få fördömanden

Åsne Seierstads särskilda stil ligger i beskrivningar som inte är fördömande – inte heller i Bashirs fall. En av få händelser i Afghanerna där en kritik kan skönjas handlar om Norges integrationspolitik och Jamilas kamp i den:

”Hennes rötter var uppryckta. Men det var som om det nya hemlandet inte ville låta henne sticka ner egna rötter i jorden och låta dem växa, nej, de ville stoppa ner några andra knölar så att det kunde växa upp en effektiv renhållningsarbetare eller ett snällt sjukvårdsbiträde ur dem”.

Även om Afghanerna rymmer mycket, finns det aspekter som blir utanför Seierstads berättelse. Etnisk tillhörighet nämns närmast förbigående, och till exempel hazarernas särskilt utsatta situation skildras inte alls.

Denna etniska grupp, som vid skiftet till 1900-talet var offer för ett folkmord varefter ungefär hälften av de överlevande lämnade landet, har under de senaste åren ofta stått som mål för självmordsbomber och attentat. I attacken mot en skola i september 2022 var största delen av de 54 döda ungdomarna hazaraflickor. Några veckor senare ordnades, troligtvis för första gången någonsin, demonstrationer världen över för att uppmärksamma våldet mot hazarerna.

Vem får tillhöra titeln?

När jag berättar för min vän Ahmad, som själv är hazar, om att jag läser och skriver om boken Afghanerna, frågar han mig: ”Tänker du kommentera bokens titel?”. Hazarerna har ofta uteslutits från tillhörigheten som ”afghaner”; den nationella identiteten har ursprungligen reserverats endast för pashtuner. Vilka är ”afghanerna” egentligen i dag? Vem får tillhöra?

Det är klart att en bok inte kan täcka allt eller representera ett helt folk, splittrat eller inte. Samtidigt är representation en fråga som jag återkommer till flera gånger under läsningen. Varför har valet fallit på just dessa tre personer?

Titeln Afghanerna syftar till Jamilas efternamn och Bashirs smeknamn, men den kan samtidigt uppfattas som ett försök till att fånga något typiskt. Att pärmbilden under titeln dessutom föreställer Bashirs vapen gör mig beklämd – under lösbladet finns dock en vacker alternativ pärmbild, designad av Terese Moe Leiner.

Seierstad har dock gjort ett enormt arbete med att ta fram berättelser, om än på sina ställen eventuellt saltade med en smula fiktion, för att beskriva fem decennier av komplex historia genom tre personers liv. För att Afghanistan och dess människor inte ska glömmas, är denna bok en bedrift.