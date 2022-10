Roberts och Clooney i inte så kul screwballkomedi

KOMEDI Ticket to paradise Regi: Ol Parker. Manus: Parker & Daniel Pipski. I rollerna: George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever, Billie Lourd, Maxime Bouttier, Lucas Bravo. 103 min. F7

Lättsam eskapism är en större bristvara än på länge i höst, men det försöker den romantiska komedin Ticket to paradise korrigera. Filmens uppenbara förebild, den klassiska screwballkomedin, uppstod under trettiotalets depression, eskalerande fascism och världskrig, så skratt är kanske vad vi längtar efter i hårda tider. Därför kan man kanske förlåta en gammalmodig och alldeles överväl­digande medelmåttig romantisk komedi som Ticket to paradise, den kan till och med göra en lite glad (däremot inte få en att skratta, för särskilt rolig är den inte).

Det är fint att återse Julia Roberts, drottningen av uppsprick­ande stora leenden, och George Clooney med de grå tinningarnas charm, denna gång i en roll som är en blandning av töntarna i The descendants och O brother, where art thou? och av nörden i Up in the air. Båda har åldrats med charm och värdighet (ingen botox i sikte) och spelar ett frånskilt par.

Karriär eller paradis?

Då Lily (Kaitlyn Dever) utexamineras från juristfakulteten vid universitet i Chicago måste hennes frånskilda föräldrar, arkitekten David (Clooney) och galleristen Georgia (Roberts), sitta bredvid varandra. Lily hör till dagens välartade, genomstressade och hårt drillade barn, som bara vill göra sina föräldrar stolta. Efteråt kör de ständigt grälande föräldrarna henne till flygplatsen, därifrån hon reser på en välförtjänt semester till ett paradisiskt Bali med sin vilda bästis (Billie Lourd som verkar ha bäst komisk tajmning i filmen).

Nästa gång de ses är när hon 37 dagar senare bjuder in dem till sitt bröllop med Gede (Maxime Bouttier), indonesisk sjögräsodlare. Föräldrarna har nu fått en gemensam agenda: att förstöra bröllopet för att dottern i stället för att leva i paradiset med sin kärlek under lyxhotelliknande förhållanden – sjögräsbusinessen är lukrativ och det syns inte ett skräp så långt ögat når – ska resa hem till ekorrhjulet i USA. Med oerhört klantiga metoder, som att stjäla ringarna, försöker de skilja på de unga tu. I en av de roligaste scenerna spelar de ölpingis och fuldansar, till sin dotters fasa. Hon verkar för oskuldsfullt barnslig för äktenskap, men hade garanterat inte överlevt en dag inom det amerikanska domstolsväsendet. Förstås dyker även Georgias älskare upp på Bali, en gudomligt snygg, ung fransk pilot (Lucas Bravo) som håller med henne i allt.

Kaitlyn Dever och Maxime Bouttier är det unga paret som gifter sig.

Till receptet för en framgångsrik screwballkomedi hör att paret oupphörligt retas, tjafsar och pratar med varandra, och till slut måste kvinnan medge sitt begär och mannen våga göra sig löjlig – här lyckas det väl så där och det är enbart tack vare stjärnornas karisma.

Medelålders romantik?

Både Ol Parkers regi och manuskript är frustrerande – som att titta på en tennismatch där någon oupphörligt missar varje smash. Åskådaren börjar fylla i repliker och händelser som situationen kunde ha serverat men som aldrig kommer (till exempel en strandtomt som aldrig delades upp efter skilsmässan eller ett hotellrumsbyte). Filmen saknar så gott som helt passion, livserfarenheter, smärta och smarta repliker.

Både Ol Parkers regi och manuskript är frustrerande. Sara Ehnholm Hielm

Men i stället har paret något annat och kanske mer svårfångat – en grundhygglighet och bekvämlighet med varandra som gör det trovärdigt att de en gång varit ett par.

Att se dessa filmstjärnor spela medelålders vardaglighet är vilsamt och rent av rörande.

Det romantiska är att ha någon att gräla med, någon som under ett kvartssekel lärt känna alla ens värsta sidor – och som ändå kommer tillbaka för mer. Det man saknat är inte sex utan en gemensam historia, någon som genomskådar en, tystnad och vänskap.