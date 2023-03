Legenden Herbie Hancock ger spelning på Allas Sea Pool: ”En modig jazzvisionär”

Jazzens och den moderna rytmmusikens mest prominenta figurer, Herbie Hancock, gästar Helsingfors för en spelning på Allas Sea Pool den 27 juli. Hancock har under sin sju decennier långa karriär skördat flera framgångar och han har belönats med 14 Grammypriser och en Oscar. Det sistnämnda priset fick han för musiken till filmen Round midnight.

Hancock har kallats för en modig visionär och få artister har påverkat jazzen och R’n’b som Hancock. Jazzlegenden Miles Davis har konstaterat om Hancock: ”Herbie är följande steg efter Bud Powell och Thelonious Monk. Jag har inte hört någon som kunde efterträda honom.”

Hancock spelade fem år i Miles Davis kvintett tillsammans med saxofonisten Wayne Shorter, basisten Ron Carter och trummisen Tony Williams.

Hancock föddes i Chicago 1940. Till hans bästa album räknas Maiden voyage, Empyrean isles och Speak like a child. Hancock har under sin karriär också fördomsfritt anammat influenser från elektroniska musiken. På hans meritförteckning finns också samarbeten med namn som Chick Corea, Joni Mitchell, Stevie Wonder, Sting, Annie Lennox, John Mayer och Christina Aguilera.