Viking Grace ställde in kvällens avgång: ”Har varit lite utmaningar”

Viking Line meddelade under kvällen att torsdagens avgång från Åbo, via Åland till Stockholm blivit annullerad. Passagerarna informerades om nyheten via mejl.

Enligt informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström får de drabbade passagerare som så önskar sova ombord på båten i natt, därtill bjuder rederiet på middag.

– De som bor i Åbo kanske hellre sover hemma, men för dem som kommit längre i från finns det hyttar på båten. Vi har vår personal på plats, säger hon.

Anledningen till annulleringen är att M/S Viking Grace haft servicedagar i Åbo och i sista stund stod det klart att servicen drar ut på tiden.

– Vi trodde att vi skulle komma igång idag men det har varit lite utmaningar så därför har servicen nu förlängts. Det rör sig om ett elektriskt fel, säger Johanna Boijer-Svahnström.

Under natten kommer fler experter anlända till platsen för att ta en titt på fartyget. De ska avgöra ifall felet går att åtgärda fram tills i morgon kväll då nästa avgång är planerad.

Boijer-Svahnström är hoppfull. Hon både tror och hoppas att felet ska gå att åtgärda tills fredagskvällen.

– I morgon på dagen vet vi säkert hur det ser ut med den avgången. Jag kan inte lova någonting eftersom jag inte vet, men månne det inte ska ordna sig, säger hon.