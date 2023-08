Judiska församlingen välkomnar regeringens förslag: ”Det var faktiskt på tiden”

Meddelandet mot rasism blev klart under onsdagen och under torsdagen fick allmänheten ta del av dess innehåll. En belåten Petteri Orpo (Saml) sade under torsdagen att "varje minister nu tar avstånd från rasism och förbinder sig till att aktivt arbeta mot det i sitt eget jobb, både i Finland och utomlands".

En lagstiftningsåtgärd som ingår i meddelandet är att förintelseförnekelse kommer att kriminaliseras. I många länder har handlingen länge varit kriminell, nu följer Finland i dessa länders fotspår.

– Det var faktiskt på tiden. Europeiska kommissionen har bett om det redan i många, många år, och ingen tidigare regering har riktigt tagit tag i den här frågan. Det är mycket bra att de gjorde det nu, säger Yaron Nadbornik, ordförande för den judiska församlingen i Helsingfors.