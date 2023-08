Recension: Promotionen, mer än en akademisk fest

Tero Halonen: Promootio. Elävän yliopistoperinteen historiaa Otava 2023), 240 sidor

I år ordnades den hundrade promotionen vid Helsingfors universitets filosofiska fakultet. Med anledning av jubileet har universitetet gett ut en omfattande historik över promotionens historia i Finland skriven av historikern Tero Halonen.

Halonens verk är en översikt över en ceremoni som har få världsliga motstycken i Finland. Det framgår inte minst i och med att Halonen inleder sin framställning långt innan den första promotionen i Åbo 1643 och därmed understryker att promotionen även ur en finsk synvinkel har en längre historia. Innan akademin i Åbo grundades hade ett flertal personer från det som i dag är Finland promoverats på kontinenten eller i Uppsala, bland annat flera biskopar i Åbo.

Boken är strukturerad enligt Helsingfors universitets historia: promotionerna vid Kungliga Akademin i Åbo 1643–1827, vid Kejserliga Alexanders Universitetet i Finland 1831–1914 och vid Helsingfors universitet från 1919 till i dag. Det kronologiska greppet medför vissa upprepningar, eftersom huvudelementen i ceremonin trots allt hållits relativt likadana. Däremot lyckas Halonen betona de många förändringar som skett i promotionens funktion både inom universitetsvärlden och utanför.

De stora förändringarna internt gäller framför allt promotionens utveckling från en akt för promovender som valdes ut på basis av meriter och sedligt leverne till ett festligt sätt att erhålla sin akademiska grad och, till slut, enbart en ceremoni där rätten ges att bära insignierna för en redan erhållen akademisk grad.

Externt har promotionen under olika tidsperioder haft ett flertal politiska dimensioner. Halonen ger en levande och övertygande skildring av promotionens stora betydelse som offentlig fest i storfurstendömet Finland, särskilt under de decennier då lantdagen inte sammankallades. Kring mitten av 1800-talet var promotionerna festveckor och Helsingfors fylldes av program för promotionsturister från hela landet. Under vissa promotioner mottogs skandinaviska gäster i protest mot den ryska ledningen, medan andra blev föremål för starka språkstrider vid universitetet. I det självständiga Finland blev å sin sida bland annat hedersdoktorsutnämningarna ett sätt att stärka banden till statsledningen eller att rehabilitera personer efter krigsansvarighetsprocesserna.

En svår fråga i en historik över en ceremoni med tillhörande fester är frågor kring de som aldrig deltog. Halonen berör ämnet, men han hade kunnat fördjupa sitt resonemang genom att knyta ihop lösa trådar ur olika kapitel. Ett återkommande tema är till exempel promovendernas höga utgifter, som man försökte begränsa redan på 1650-talet.

Halonen påpekar att det på 1870-talet kostade mer att delta i promotionen än vad en universitetslektor tjänade per månad. Frågan ställer sig med andra ord vem som hade möjlighet att delta och vem som uteblev.

Medan Halonen redogör för ämbeten och karriärval bland promoverade magistrar under olika tidsperioder, saknas liknande reflektioner över de som, då det blev möjligt, erhöll magistersgrad utan promotion. I det här sammanhanget utgör faktarutan om folkloristen och författaren Martti Haavios något motvilliga deltagande i promotionen 1723 en välkommen nyansering av de övervägande positiva promotionsminnen som boken återger i övrigt.

En aspekt av promotionens exklusiva karaktär är klädseln under akten och festligheterna. Med tanke på hur väsentlig klädseln är för promotionens estetik berörs ämnet förvånansvärt sparsamt. J.L. Runeberg hade till exempel tänkt avstå från att delta i promotionen 1827 eftersom han inte hade råd med den studentuniform som krävdes. Hans deltagande möjliggjordes av vänner som på olika vis fixade ihop både uniform och magisterring i sista stund.

När Emma Irene Åström promoverades som första kvinna i Finland 1882 uppstod å sin sida frågan om kvinnliga promovenders klädsel. Åström, som promoverades till magister, valde att klä sig i svart under akten och i vitt under balen. Vit dräkt för kvinnliga magisterspromovender infördes först senare och inte alls alltid med lika strikta ramar som i dag. Bokens strödda exempel på klädkrav och klädval väcker fler frågor än de ger svar.

I en detaljrik skildring av promotionens utveckling under flera sekel är det emellertid logiskt att allting inte ryms med. Ett särskilt fint inslag i boken är det stora antal personliga minnen och olika röster som inflikats i separata avsnitt. Halonens historik är mer än enbart historien om en akademisk akt och festtradition, framför allt är den en fascinerande beskrivning av universitetsinstitutionens utveckling och universitetsvärldens band till samhället i stort.