Tigern från Wales klöser i Björneborg i sommar – Tom Jones på Pori Jazz

Tom Jones uppträder i Björneborg den 13 juli. 83-åriga Tom Jones har varit med i musikvärlden i drygt 60 år. Karriären inleddes 1964 med den pompösa poplåten It´s Not Unusual. Det blev upptakten till en lång karriär som innehållit flera godbitar som till exempel: I´ll Never Fall In Love Again, Delilah, Green, Green Grass of Home och I Who Have Nothing. What`s New Pussycat och Thunderball (ledmotivet till James Bond-filmen Åskbollen) drog upp ridån för Jones till filmmusikens värld. I slutet av 90-talet hade en stor hit med Sex Bomb. Tom Jones har också samarbetat med svenska popgruppen The Cardigans i en version av Talking Heads-klassikern Burning down the house.