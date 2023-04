Tallink förhandlar om uppsägningar – 500 berörs

Det estniska rederiet Tallink inleder omställningsförhandlingar som berör cirka 400 personer inom organisationen i Estland och 100 personer i den lettiska organisationen.

Orsaken till förhandlingarna som rederiet meddelade om på måndagen är beslutet att hyra ut fartygen Star och Isabelle på långtidskontrakt. Fartygen hyrs ut utan personal. Tallink har redan tidigare hyrt ut en rad andra fartyg.

Omställningsförhandlingarna berör inte Tallinks finska och svenska personal på de finsk- och svenskflaggade fartygen, uppger rederiets kommunikationsdirektör i Finland Marika Nöjd.

Silja Serenade och Silja Symphony som trafikerar mellan Helsingfors och Stockholm står således utanför förhandlingsprocessen. Också fartyget Baltic Princess som i sommar går mellan Åbo och Stockholm seglar under finsk flagg.

Däremot står det sedan mars klart att Galaxy som numera trafikerar under lettisk flagg inte återvänder till trafiken från Åbo till Stockholm. Galaxy är uthyrd till Holland fram till oktober.

I Estland berör omställningsförhandlingarna främst personal som jobbat ombord på fartygen. I Lettland berörs både ombordanställda och teknisk personal.

Fartygen My Star och Megastar som trafikerar mellan Helsingfors och Tallinn fortsätter sin trafik normalt. Bägge fartygen trafikerar under estnisk flagg och med estnisk personal ombord. Enligt rederiet ser man vid omställningsförhandlingen till helheten, inte till enskilda fartyg.

Baltic Queen som går mellan Stockholm och Tallinn går också under estnisk flagg. Det innebär att personalen ombord berörs av förhandlingarna.

Klarnar i höst

Linjen mellan Stockholm och Riga ligger fortfarande nere. Lettiskt flaggade Romantika som gått på linjen är i cirka två år till uthyrd till Holland Norway Lines.

”Tallink har försökt erbjuda personal från de uthyrda fartygen jobb på rederiets andra fartyg, men eftersom Star lämnar linjen till Helsingfors för att åka till Irland i maj och Isabelles avtal i Kanada löper från den första juli kommer vi inte efter högsäsongen att kunna erbjuda alla anställda arbetstillfällen i nuvarande omfattning”, säger Tallinks vd Paavo Nõgene i rederiets pressmeddelande.

Hur stora uppsägningar det sist och slutligen blir frågan om klarnar i höst. Tallink strävar efter att i mån av möjlighet omplacera personal från de uthyrda fartygen till andra fartyg.

Året har ändå börjat bra för Tallink.

Rederiet transporterade totalt över en miljard passagerare under det första kvartalet i år. Det är mer än 45 procent fler passagerare än under första kvartalet 2022 . Passagerarantalet ökade mest på linjen Tallinn-Stockholm där den var hela 77 procent jämfört med första kvartalet 2022 då trafiken med fartyget Baltic Queen tillfälligt ställdes in på grund av reserestriktioner.

På linjen mellan Tallinn och Helsingfors var ökningen närmare 47 procent. Under årets första kvartal var också kapaciteten högre efter att Star fortsatte att trafikera efter att My Star också inlett regelbunden trafik.