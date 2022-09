Nytt och gammalt när Habitare är tillbaka efter två års paus

Habitare, mässan för inredning och husgeråd, har ordnats sedan 1970. Sammanlagt ställer 366 företag och designer ut på en yta av drygt 12 000 kvadratmeter. Det betyder att bottenvåningen i Mässcentrum är full av allt från designklassiker till grannlåt.

En blomgardin från Kuusilinna. Utförandet påminner i någon mån om pärldraperiet man tänker sig att en spåkvinna inreder med.

De som ställer ut varierar i storlek, Isku och Power hör till de stora konsumentbutikerna. Stora varumärken som Bang&Olufsen, Smeg och Villeroy&Boch har montrar på mässan, samtidigt syns mindre aktörer som skomakare och antikhandlare.

Enorma vävnader av den finska textildesignern Johanna Gullichsen.

I år har ett helt hörn av Mässcentrum vigts åt secondhandbutiker. Till största del består det begagnade utbudet av glas, porslin och annat hårt. Lite kram i form av klänningar och handväskor står dock att finna. Utbudet av muminmuggar är stort.

Utbudet på second hand sidan är digert. Till och med en bortkommen Dalahäst är till salu.

Utöver de begagnade föremålen finns en uppsjö nyproduktion av gamla designklassiker. En hel monter är vigd för den finska formgivaren Eero Aarnio och det glasfiber i fräcka färger som dominerar. Pastillen, en stol formgiven 1967, går för drygt 1 500 euro och Åskbollen, från 1963, kostar knappt 7 000 euro.

Även Isku ställer ut skåpmat. Stol 53 känner de flesta igen. Den är formgiven på 1950-talet av Kurt Hvitsjö och kostar mellan 150 och 250 beroende på utförande.

Stol 53 säljs av Isku.

Bland de nya möblerna är startfältet relativt monotont. Dagens formgivare har i stor utsträckning frångått det monokromatiska eller helt vita. Pastellfärgerna syns fortfarande, men även lite mer vågade färger förekommer. Bland annat plåtade Helsingin Sanomats fotograf en elektriskt blå soffa utställd av Kuusilinna.

Längst in i den största hallen finns en zon som går under namnet The Block. Tanken är att unga, innovativa och modiga formgivare ska få ställa. Besöker du mässan så är det värt ett besök, så även secondhand-sektionen i hall 3.