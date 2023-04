En förövares förälskelse med ett språk fullt av bondgårdens djur

ROMAN Marieke Lucas Rijneveld Min dyra ögonsten Översättare från holländska: Olov Hyllienmark Bokförlaget Tranan 2022

”Min himmelskt utkorade”, ”mitt lilla smyckesdjur”, ”min dyra ögonsten” tilltalar den 49-åriga berättaren sitt 14-åriga kärleksobjekt. ”Kurt” kallar hon honom, efter Kurt Cobain.

Han arbetar som veterinär på hennes familjegård De Hulst och där bland spenarna och syskonen faller han för hennes varelse. Han lär flickan om utterns anatomi, förföljer henne i en skåpbil inredd med en skummadrass och då smyckesdjuret kissar på sig i en feberyra ligger Kurt tätt intill henne, känner jeansen och skjortan vätas. Åtrån blir allt mer självgående, allt mer smärtsam, allt farligare:

”Den där genstörtiga sommaren låg du i mina urartade begär som en kalv i sätesbjudning, jag var vansinnets hantlangare, jag begrep inte hur jag inte skulle vilja ha dig”.

Den nederländska författaren Marieke Lucas Rijnevelds andra roman Min dyra ögonsten är en berättelse om förälskelse och förförelse. Kruxet är att denna redogörelse på Vladimir Nabokov Lolitas vis utspelar sig inför en samling rådmän, i färd med att fälla sin dom.

Den hänryckning som jaget delger står i kraftig dissonans mot den rättsliga blicken av skeendet som en serie övergrepp. Berättaren går i vindlar då han beskriver sin gunstling, lindar in sina rörelser i en mustig språkdräkt, citerar Psaltaren, citerar Höga Visan, citerar Johnny Cash och Samuel Beckett.

Mot slutet citerar han också den älskades egna sånger, de hon kommer att ge ut på skivan Kurt12:

”And Bugs Bunny said: get out of here as fast as you can, but my wings didn’t work, they didn’t work. I crashed, and if you crash, don’t think that’s the end, a crash is never the end, you only land with a smack when you no longer want to fly”.

Ohämmad text

Kanske är det enda sättet att skriva om förälskelse detta: att vrida upp banaliteten ytterligare några varv. Att förälska sig är det mest triviala och mest allmänna och samtidigt det allra intimaste som kan inträffa en människa.

Den språkliga stramhet och avvägning som var påtaglig i Rijnevelds debut Obehaget om kvällarna (som tillsammans med den engelska översättaren tilldelades det prestigefyllda Bookerpriset) har här börjat kränga i takt med kättjan. Meningarna är långa och malande, stundvis sträcker de sig över hela sidor.

Rijneveld är en ytterst stilmedveten författare och balanserar i förälskelsens språk på gränsen till kitsch, men överträder den inte. I stället låter han berättaren, som en tonåring, vara både storvulen och ömsint i sitt makabra begär. Översättaren Olov Hyllienmark är enastående i sin tolkning. De olika tidslagren, apostroferna, händelserna och infallen skiktas, stundom hallucinatoriskt, stundom ordinärt.

Texten är mera ohämmad och tumultartad i jämförelse debutromanen, men samtidigt också tätare, mer laddad. Ältandet är kanske snäppet för långdraget, men levandegör med detta också den förälskades ofrivilliga upptagenhet.

Absolut närhet

Dubbelheten, där jaget både inser sig begå våld och samtidigt övertygande bedrar sig själv, löper som en nerv genom hela texten. Han tänker sig vara den enda som förstår djupet i flickan och på något vis har han inte helt fel. Det är ingen som är lika uppmärksam som han:

”jag undrade ifall du visste att du var min läxa, att jag oavbrutet betraktade och studerade dig, att jag la på minnet allt du sa, vad du gjorde, hur du rörde dig, att du skulle vara min slutgiltiga laboration”.

Den älskade är en varelse som skimrar mellan flicka och pojke, barn och vuxen, medan berättaren i sin tur svajar mellan förgrämdhet, aggression, lystnad och apati.

Och litteraturen är en konstform av absolut närhet, så när Nabokov leder oss in i Humbert Humberts lidelse går vi dit och när Rijneveld tar tag i oss följer vi, motvilligt förförda, med till skåpbilens baksäte där familjefadern sitter gränsle över sin sons exflickvän. Där både deltar vi och blir själva utsatta.

Bondgården i språket

Det som är utmärkande för Rijneveld som författare är hans bildspråk, som på ett särpräglat vis förankras i bondgårdens kreaturvärld: ”jag skulle kunna låta min tumme kretsa i timmar över din handflata som en idisslare med snurrsjuka”, ”kinderna röda som om de färgats med boskapskritan”, ”jag lät dig fladdra som en svansmätarfjäril in bakom boddörren”.

Djurens närhet ingjuter texten med en köttighet, vilket späds på av gestaltningen av veterinärvardagen. Rijneveld är själv uppvuxen i en reformert familj på den nederländska landsbygden, vilket kan skönjas i hur tilltalet stundvis träder in i en religiös högstämdhet.

I Obehaget om kvällarna vistades vi i samma kristna bondmiljö och den konkreta lokala förankringen inger författarskapet en egenartad mystik, som får mig att tänka på Vestlandet för Jon Fosse och Dublin för James Joyce.

Att missförstå begreppet lust

Sällan har jag känt ett sådant begär för samtidslitteratur, som för Rijnevelds sällsamma prosa. Det är en hotfull, kroppslig läsupplevelse, där det som är okänt för en människa själv tar henne i besittning.

”Skälvande av mina spetälska tankar satt jag bakom ratten i skåpbilen och såg på mina händer som om de tillhörde en främling”.

Då detta är en berättelse om en medelålders man som fullföljer sin erotiska betagenhet av en fjortonåring, innebär det att det är en berättelse om ett brott.

Ändå är det också en berättelse om något som är mer allmängiltigt: att vara mer intresserad av sin egen förälskelse än den älskades verklighet. Att önska sin älskade att förbli det näpna barnet, omedveten om sina egna begär, är också att inte vilja erfara henne som ett subjekt i någon egentlig mening.

Jaget i boken ser men ser samtidigt inte då duet flyr undan, blir blank i blicken, drar åt sig handen. Han behöver hennes febertrötthet för att göra närmanden, behöver sålla mellan hennes uttryck för att intala sig själv om att hon vill.

Det är förälskelsen då den är som mest vrickad, då den är bild och inte relation. Att särskilja sin egna lust från den andres, att driva igenom den egenhändigt, är också att missförstå begreppet lust.

Men vilken litteratur det blir av detta missförstånd.