Krönika: Storstilad återhämtning

Efter halva fjärde kvartalet har världens aktiemarknader gjort en storstilad återhämtning efter den svaga hösten. Hittills har S&P 500 stigit med 11 procent, EuroStoxx med 15 procent och de nordiska marknaderna med 13 procent sedan 30 september. Uppgången tilltog under veckan efter att amerikansk inflation kommit in lägre än väntat, och många av världens börser noterade den bästa dagen under 2022 på torsdagen!

Konsumentpriserna i USA ökade med 0,4 procent under oktober, vilket innebar att årstakten sjönk till 7,7 procent. Exklusive de volatila energi- och livsmedelspriserna var årstakten 6,3 procent. Fortfarande mycket höga tal jämfört med vad vi vant oss vid under de senaste decennierna, men ytterligare ett tecken på att en svagare efterfrågan och minskade störningar i leveranskedjorna börjar få effekter på prisbilden. Som jag noterat i tidigare krönikor har många råvarupriser fallit brant under sommaren, och det verkar nu börja slå igenom även för konsumenterna.

Frågan är om Federal Reserve uppskattar den nyväckta optimismen hos investerarna? Jeremy Powell har vid ett antal tillfällen markerat att han inte uppskattar alltför stora uppgångar på aktiemarknaden, då det enligt hans synsätt riskerar att elda på inflationen. Det skulle inte förvåna mig om vi under de närmaste veckorna kommer att få ett antal uttalanden från amerikanska centralbankirer som syftar till att dämpa riskaptiten – exempelvis genom att framhålla att styrräntan kommer att ligga kvar på höga nivåer under en lång tid framöver. Vi får se om det räcker för att kyla av börserna.

Det är inte alldeles omöjligt att börja skissa på ett tydligt positivt scenario för 2023, där inflationstrycket dämpas, marknadsräntorna faller tillbaka något och ledande indikatorer för efterfrågan börjar återhämta sig efter de branta nedgångarna under 2022. Kombinationen av sjunkande inflation och ökande tillväxt har historiskt sett varit en gynnsam miljö för aktiemarknaden, och speciellt för de bolag som är konjunkturkänsliga.

Det var också konjunkturkänsligt som tog täten under veckans uppgångar – på Helsingforsbörsen toppade Qt Group, Konecranes och Valmet vinnarlistan medan konjunkturstabila namn som Orion, Elisa och Telia återfanns bland de relativa förlorarna. Trots uppgångarna under oktober och november värderas OMXH25-bolagen fortfarande relativt försiktigt – P/E-talet på 13,5x är drygt 15 procent lägre än genomsnittet för de senaste tio åren. Faktum är marknaden under perioden 2012–2019 mycket sällan värderades lägre än i dag, så om vi bara kan ”parkera” centralbankerna finns det utrymme för fortsatta uppgångar.

Vi ska inte glömma bort att det ännu bara är en månadssiffra från USA som visat på en tydlig förändring i riktning mot en lägre inflationstakt. Risken för att vi får ett (eller flera) bakslag under de närmaste månaderna är fortfarande relativt hög, och mitt huvudscenario är att vi kommer att få uppleva mer volatilitet på kort sikt. Men jag är övertygad om att vi inte kommer att få se nya bottennoteringar för aktiemarknaderna innan årsskiftet.