Högt elpris gav Fortum klirr i kassan

Det Fortum betecknar som sin kärnverksamhet, elproduktionen i Norden, har gjort ett bra resultat under årets första sex månader. Vd Markus Rauramo konstaterar att resultatet är bättre än under samma tid i fjol.

Fortums sorgebarn stavas Cirkular Solutions, den cirkulära verksamheten. Fortum ser nu över olika alternativ för affärsområdet. Att sälja det är inte uteslutet.

Det jämförbara rörelseresultatet för perioden från januari till slutet av juni var 960 miljoner euro mot 588 miljoner i fjol. Också nettoresultatet förbättrades även om det under årets andra kvartal var något sämre än under motsvarande kvartal i fjol.

– Också om elmarknaden nu är betydligt stabilare än för ett år sedan påverkar priserna på fossilgas och kol fortfarande elpriserna också hos oss, säger Rauramo.

Han påminner om att marknaden är fortsatt sårbar och känslig för avbrott i produktionen av gas. Det avspeglas i de förväntade priserna inför vintern.

– Jag är nöjd med Fortums prestation på en volatil marknad, vi är nu tillbaka i vår kärnverksamhet, säger Rauramo.

Under årets andra kvartal fick Fortum drygt 57 euro per megawattimme för den el företaget sålde. För resten av året är 70 procent av produktionen säkrad till priset 49 euro per megawattimme. Hälften av nästa års produktion är säkrad till 46 euro.

Inte planerat så här

Den ryska verksamheten ingår inte längre i Fortums resultat. I maj meddelade ryska staten att den tar över Fortums tillgångar och då skrev företaget ner värdet på dem med 1,7 miljarder euro. Totalt räknar bolaget med att ha förlorat omkring 2 miljarder på det ryska äventyret. Fortum har också inlett ett skiljemannaförfarande för att få skadestånd från den ryska staten.

Enligt Rauramo var det inte på det här sättet Fortum hade planerat att lämna den ryska marknaden.

Där elproduktionen genererade ett gott resultat pressade verksamheten inom den cirkulära verksamheten i stället ner koncernresultatet. Inom sitt affärsområde för cirkulära lösningar har Fortum till exempel avfallshantering och omhändertagande av problemavfall. Vad som ska ske med den här verksamheten är nu öppet.

– Det är inte sagt att vi säljer den, hur det blir klarnar inom ungefär ett år, säger Rauramo.

Normaliseringen av den europeiska energimarknaden innebär att Fortums tidigare tyska dotterbolag Uniper nu har återhämtat sig från sin ekonomiska kris. Uniper redovisade tidigare i veckan ett nettoresultat på över 9 miljarder euro. Bolaget berättade också om planer på investeringar i omställningen mot grön energi.

Tyska staten som gick in och köpte Fortums andel av Uniper väntas nu, enligt marknadsrykten i Tyskland, sälja sina aktier under slutet av året.