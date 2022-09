Författaren Hilary Mantel är död

”Våra tankar går till hennes familj och framförallt hennes man Gerald”, skriver förlaget i ett uttalande.

Hilary Mantel föddes 1952 i Glossop strax öster om Manchester. Hon fick sitt stora genombrott med boken Wolf Hall, den första boken i en trilogi vilken belönades med Bookerpriset 2009. Uppföljaren För in de döda belönades även den med samma pris 2012.

Wolf Hall utspelar sig på 1500-talet och i en intervju med The Guardian har Mantel sagt att hon studerade tidsperioden i flera år för att böckerna skulle vara så nära verkligheten som möjligt.

The Mirror and the Light, släpptes 2020 och Julia Tidigs som skrev så här: Den sista boken i serien,släpptes 2020 och hyllades av HBL:s recensent som skrev så här:

"I sin helhet är The Mirror and the Light, precis som sina föregångare, ett mästerstycke. Mantels distinkta ton – icke-sentimental, med stor tyngd och torr, illusionslös humor – bär boken från första ordet till det sista.

Just ord och deras betydelse, är något som dröjer kvar efter trilogins nästan 2 000 sidor med Thomas Cromwell. Sanna ord, falska, frivilligt yttrade eller framtvingade under tvång. Deras oerhörda kraft, deras konsekvenser men också deras hjälplöshet inför manipulation, deras tillkortakommanden inför svärdet och yxan."

Hilary Mantel blev 70 år gammal.