Cynthia Nixon förlorade i New York

Cynthia Nixon förlorade primärvalet om att bli Demokraternas guvernörskandidat i delstaten New York.

Demokrater i New York röstade på torsdagen om sittande guvernör Andrew Cuomo ska få nytt förtroende eller om han bör ersättas av "Sex and the city"-skådespelaren Cynthia Nixon.

Cuomo vann med 66 procent av rösterna mot Nixons 34, enligt amerikanska medier.

Det var i mars som Cynthia Nixon meddelade att hon skulle försöka bli delstatens första kvinnliga guvernör.

– Han är en erfaren man och hon är helt oerfaren. Vi har redan en helt oerfaren kille i Vita huset, så varför sätta en i Albany (huvudstad i delstaten New York)?, säger New York-bon Jack Buchanan till AFP, med en blinkning till den lokalt mycket impopuläre presidenten Donald Trump.