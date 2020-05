"Cyklonen Amphan har slagit hårdare än coronaviruset"

Invånarna i indiska Calcutta vaknade på torsdagen upp till översvämmade gator och bilar med vatten upp till fönstren.Minst 95 personer har omkommit i ovädret Amphans framfart över Indien och Bangladesh.

Myndigheterna i Indien och Bangladesh har börjat överblicka skadorna efter supercyklonen Amphan, som i onsdags drog in över land med översvämningar och förödelse som följd.

Antalet döda i ovädret, det kraftigaste som drabbat de två länderna på över 20 år, har nu stigit till minst 95, varav 72 i Västbengalen.

– Amphan har slagit hårdare än coronaviruset, säger Mamata Banerjee, regeringschef i delstaten Västbengalen, där 15-miljonersstaden Calcutta ligger, till lokala medier.

– Tusentals lerhyddor har jämnats med marken, träd har slitits upp med rötterna, vägar spolats bort och grödor har gått om intet, fortsätter hon.

Elledningar har rivits ned, hustak slitits av, transformatorstationer exploderat och Calcuttas flygplats står till stor del under vatten.

Bland de 23 dödsoffren i Bangladesh finns en femårig pojke som fick ett fallande träd över sig.

I Bangladesh inväntar myndigheterna rapporter från floddeltat Sundarban, ett Unesco-världsarv berömt för sin stora mangroveskog och sina bengaliska tigrar.

– Vi har fortfarande inte hela bilden av skadeläget. Särskilt bekymrade är vi när det gäller vissa av de vilda djuren. De skulle kunna svepas med i en stormflod när det är högvatten, säger skogsmästaren Moyeen Uddin Khan.

FN anger att så många som en halv miljon människor i Bangladesh fått sina bostäder förstörda.

I byn Purba Durgabati i distriktet Satkhira har hundratals bybor tillbringat natten med att försöka laga en brusten fördämning som skyddar flera bosättningar mot högt vattenstånd i floden Kholpetua.

Runt 600 hus har översvämmats och tusentals räk- och krabbodlingar har spolats bort.

– Mitt hem är under vatten. Min räkodling är borta. Jag vet inte hur jag ska överleva, säger 28-årige Omar Faruq.

Även flyktinglägret Cox's Bazar längre norrut i Bangladesh, med omkring en miljon rohingyaflyktingar från Myanmar (Burma) som lever under påvra former, är en källa till oro, trots att cyklonen försvagats sedan den drog in över land.

Evakueringen av fler än tre miljoner människor från kustnära byar har troligen avvärjt betydligt värre dödssiffror. När cyklonen Sidr drog in över Bangladesh 2007 omkom fler än 3 500 personer. 1999, då den senaste supercyklonen drog in över Indien, miste nära 10 000 personer livet, och 1991 dog nästan 140 000 personer då cyklonen Gorky drabbade Bangladesh.

Samtidigt växer farhågorna om smittspridning i de tillfälliga boenden där evakuerade har inhysts. Myndigheterna har skickat munskydd och handsprit, men den stora mängden människor på liten yta gör att uppmaningarna om social distansering på många håll är i princip omöjliga att följa.

Cykloner är en årlig och – delvis till följd av klimatförändringarna – växande plåga i området kring Bengaliska viken, som de senaste årtiondena har skördat hundratusentals dödsoffer.

De senaste åren har dock myndigheternas beredskap ökat till följd av förbättrade varningssystem.