Sju dagar och 1 500 kilometer grusväg, stigar och asfalt. Teemu Lemmettylä medger inte ens att han skulle vara sliten efter att ha cyklat från Helsingfors till Nuorgam med några kompisar.– Det finns fantastiskt fina grusvägar i Finland.

Planerna började utforma sig under våren då covid-19-pandemin gjorde att alla stora idrottsevenemang blev inställda. Men idén har mognat under flera år. – Vi har haft otaliga brainstorming-möten under...