Cream-trummisen Ginger Baker är död

Den brittiske trummisen Ginger Baker, som på 1960-talet spelade i superbandet Cream tillsammans med Eric Clapton och Jack Bruce, har avlidit efter en tid på sjukhus, skriver BBC.

Uppgifterna bekräftas av Ginger Bakers anhöriga.

"Vi är mycket ledsna över att berätta att Ginger avled på sjukhus tidigt i morse. Tack till alla som stöttat de senaste veckorna", går att läsa på Bakers officiella Facebook-sida.

Baker spelade med Cream åren 1966–1968 och bildade sedan bandet Blind Faith med Eric Clapton. 2003 valdes Cream in i Rock and Roll Hall of Fame, och bandet återförenades tillfälligt och framförde låtar som "Sunshine of Your Love", "Crossroads" och "Born Under a Bad Sign".

Peter Edward Baker, som han egentligen hette, blev 80 år.