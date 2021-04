Covidsjuka kan uppleva hjärndimma i månader

Hjärndimma, huvudvärk och stickningar i armar och ben. Från USA rapporteras om att detta är vanliga symtom hos människor som inte har blivit så pass sjuka i covid-19 att de har behövt vård, men som har drabbats av långvariga neurologiska besvär.

Samar Khan förväntade sig ett snabbt återhämtande när hon insjuknade i covid-19 i höstas. 25-åringen från Chicago levde ett aktivt liv och hade inga andra besvär.

Men flera veckor efter det att hon hade smittats av viruset började konstiga symtom att dyka upp. Plötsligt luktade allt som cigaretter, det ringde i öronen, stack i benet och under en politisk diskussion med maken kunde hon inte längre minnas sin egen åsikt.

– Jag kom inte ihåg vad jag försökte säga, berättar Khan för The New York Times.

Khan skickades till Northwestern Memorial Hospital i Chicago som har en klinik som utreder neurologiska problem kopplade till covid-19. Hon är en av hundra patienter från 21 delstater i USA som har ingått i en studie av långvariga neurologiska besvär hos människor som aldrig blev tillräckligt covidsjuka för att läggas in för vård.

Forskarna upptäckte att 85 procent hade drabbats av minst fyra neurologiska problem som påverkade vardagslivet, som huvudvärk, stickningar, muskelvärk och yrsel, enligt studien som har publicerats i The Annals of Clinical and Translational Neurology.

Det vanligaste symtomet var så kallad hjärndimma, 81 procent av respondenterna uppgav att de har upplevt svårigheter med att minnas och tänka klart.

Majoriteten som deltog i studien var kvinnor och medelåldern var 43 år. De flesta patienter uppgav att de blev bättre med tiden, men inte alla. Symtomen tenderade också att komma och gå under flera månader efter smittotillfället.

Rapportförfattarna beskriver hur de har träffat människor som är vana att vara högpresterande och ha många bollar i luften men som plötsligt får kämpa med det mesta i vardagen. Och även om studien var liten ger den en fingervisning om vad som kan vänta många människor kommande månader i pandemin.