Covid-utbrott pausar "GoT"-inspelning

Inspelningen av "House of the dragon", HBO:s kommande ursprungsberättelse från "Game of thrones"-universumet, har tvingats att ta paus. Anledningen är ett utbrott av covid-19, rapporterar Deadline.

Serien utspelar sig 300 år före händelserna i "Game of thrones" och spelas in i Storbritannien.

"House of the dragon" är inte den enda serie som tvingats till produktionsstopp i England den senaste tiden. Inspelningen av den andra säsongen av "Bridgeton" stängdes ned två gånger under en vecka efter en Covid-smitta. Även Netflix musikal "Matilda" var tvungen att pausa inspelning efter liknande omständigheter.