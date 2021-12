Covid-drabbat Crystal Palace sänktes av Tottenham

Crystal Palace ville få annandagens match mot Tottenham uppskjuten, efter att delar av truppen – och tränaren Patrick Vieira – drabbats av covid-19. Men ligan sade nej – och Tottenham besegrade sedan laget med 3–0.

Tre av de nio annandagsmatcherna i den engelska högstaligan har blivit inställda – och flera av de som spelas är påverkade av virusutbrottet.

För Crystal Palace blev mötet med Tottenham tufft – i halvtid låg laget under med två mål och när Son Heung-Min satte 3–0-målet med en dryg kvart kvar av matchen var mötet egentligen avgjort då gästerna upprätthöll sin för matchen bleka insats.

Patrick Vieira, som saknades på grund av att han isolerats efter ett positivt covid-test, sade redan på julafton att smitta tagit sig in i truppen och ville redan då få skjuta upp annandagens match mot Tottenham.

Men från ligans håll säger man att det är spel som gäller – så länge klubbarna kan ställa upp med 13 utespelare och en målvakt.

På Ethiead Stadium hade tabellettan Manchester City verkligen raketfart på målskyttet mot Leicester. Under första halvlek lyckades City få in fyra mål under loppet av 20 minuter, samtidigt som man höll nollan.

En marginal som behövdes, visade det sig, när Leicester inledde andra halvlek med att nästa upprepa bedriften – med tre mål inom loppet av tio minuter. Efter det upphörde dock gästernas målskytte – och när Aymeric Laporte och Raheem Sterling gjorde varsitt City-mål befästes slutresultatet till 6–3.

Arsenal vann samtidigt med 5–0 mot Norwich, medan Southampton vann mot West Ham med 3–2.

Under annandagskvällen spelar även Aston Villa–Chelsea och Brighton-Brentford.

Leeds, vars annandagsmatch är inställd på grund av covid-19, kommer inte heller att kunna spela matchen mot Villa på tisdag på grund av smittan. Aston Villa-tränaren Steven Gerrard är dessutom också isolerad efter ett positivt test.