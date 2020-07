När ett nio år långt förhållande tog slut sökte Courtney Marie Andrews tröst i musiken. Resultatet blev albumet "Old flowers", ett bokslut över en tredjedel av artistens livstid. – Sista låten är vykortet jag skickade efter att det varit slut i ett år, säger hon.

"Breakup-album", verk som präglas av brustna relationer, är en lyskraftig genre i sin egen rätt. Att till exempel Bob Dylans Blood on the tracks, Amy Winehouses Back to black och Fleetwod...