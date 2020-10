Coronaviruset kan överleva 28 dagar

I ideala förhållanden i ett mörkt laboratorium kan viruset sars-cov-2, som orsakar covid-19, överleva i nästan en månad på släta ytor som mobilskärmar och sedlar. Det visar en australisk studie publicerad i Virology Journal, rapporterar BBC.

Det är betydligt längre än vad tidigare studier har visat, men så utfördes också experimentet under mycket virusvänliga villkor: mörker och 20 graders värme.

På porösare ytor, som kläder, överlevde viruset i 14 dagar. Att viruset på släta ytor överlevde i hela 28 dagar, kan jämföras med influensavirus, som överlever 17 dagar i liknande förhållanden.

Det är känt sedan tidigare att coronaviruset dör av uv-ljus. Forskarna kunde också konstatera att ju varmare det var, ju kortare tid smittade viruset: vid 40 graders värme slutade viruset att vara smittsamt efter 24 timmar.

Studien har gjorts av den australiska forskningsmyndigheten Csiro och går på tvärs med tidigare laboratorietester, där sars-cov-2 har överlevt upp till tre dagar på sedlar och glas och upp till sex dagar på plast och rostfritt stål.

Men flera experter är tveksamma till om det över huvudet taget finns en reell risk att smittas via olika föremål i verkliga livet. I juli publicerades en studie i The Lancet som kom fram till att risken för att viruset förs vidare via ytor är väldigt liten.

Det är de droppar med virus som människor hostar eller nyser, men som inte finns i en labbmiljö, som bland annat gör att viruset överlever kortare tid i verkligheten, enligt professor Ron Eccles vid Cardiff University.

"Färskt slem är en fientlig miljö för virus, eftersom det innehåller massor av vita blodkroppar som producerar enzymer som förstör virus. Det kan också innehålla antikroppar och andra ämnen som neutraliserar virus", säger han, enligt BBC.