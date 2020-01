Coronaviruset kan bli historiens sjätte internationella hälsonödläge – det här skulle WHO:s beslut innebära

Världshälsoorganisationen WHO har fem gånger tidigare utlyst internationellt hälsonödläge.

April 2009: H1N1, också känt som fågelinfluensa, började spridas från Mexiko och USA. Över 200 000 togs in för sjukhusvård och omkring 12 000 avled.

Mars 2014: Ebolavirus uppdagas i Guinea i Västafrika. Två och ett halvt år senare hade omkring 28 000 drabbats och 11 000 avlidit.

Maj 2014: Polio sprids i Afghanistan, Pakistan och Nigeria. Antalet diagnoser och dödsfall är oklart.

Februari 2016: Zikavirus sprids i huvudsak i Syd- och Nordamerika. Viruset, som bärs av bland annat myggor, visar sig ha rötterna i Brasilien. Antalet diagnoser och dödsfall är oklart.

Juli 2019: Ebolavirus bryter ut i Kongo-Kinshasa. Utbrottet pågår fortfarande, men antalet fall minskar ständigt. WHO:s nödkommitté anser att myndigheter fått kontroll på läget.

WHO skapade rutinerna för ett internationellt hälsonödläge 2005. Det skedde efter utbrotten av sars och fågelinfluensa i början av 2000-talet.

Källa: Deutsche Welle, THL, Centers for Disease Control and Prevention, European Centre for Disease Prevention and Control