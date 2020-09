"Coronaviruset förtjänar stor respekt och försiktighet” – dödlighet två- eller trefaldig jämfört med en allvarlig säsonginfluensa

I takt med att testningskapaciteten har ökat har uppfattningen om coronavirusets risker förändrats. För närvarande är hög ålder den främsta riskfaktorn.

Under en presskonferens på torsdagen kommenterade överläkare Taneli Puumalainen vid Institutet för hälsa och välfärd och direktör Pasi Pohjola vid Social- och hälsovårdsministeriet direktör Mika Salminens uttalanden om riskerna med coronaviruset. Salminen är hälsosäkerhetschef och professor vid Institutet för hälsa och välfärd.

– Jag har i morse tagit del av Salminens föredrag där han gick igenom data från Spanien. Utifrån det är coronavirusets dödlighet två- eller trefaldig jämfört med en allvarlig säsonginfluensa, säger Pohjola.

Han påpekar ändå att riskerna är väldigt olika beroende på patientens ålder och allmänna hälsotillstånd.

– Riskerna med viruset har diskuterats i flera europeiska länder eftersom betydligt färre personer behövt sjukhusvård eller avlidit i sjukdomen efter sommaren, säger Puumalainen.

Enligt honom är den sannolika förklaringen till fenomenet att de som insjuknat på sistone är yngre personer. Hos dem är sjukdomen inte lika svår som hos äldre.

– Men det innebär inte att dödligheten inte kan öka på nytt om viruset börjar sprida sig bland äldre. Därför förtjänar corona stor respekt och försiktighet, säger han.

I hela 63 procent av de nya fallen i Finland är den smittade personen under 30 år. I våras var andelen unga smittade betydligt lägre.

Direktör Mika Salminen uttalade sig i flera medier i början av veckan. Enligt honom visar nya data att viruset är mindre farligt än man trodde i våras.

Salminen anser att det beror på att testningskapaciteten var avsevärt mindre i våras, vilket innebär att en stor del av de lindrigare fallen förblev oupptäckta.

I takt med att testningskapaciteten har ökat har också de lindrigare fallen framkommit, vilket har ändrat på sjukdomsbilden.

Globalt fortsätter coronaviruset sprida sig i Nord- och Sydamerika och Indien. Även i Europa har fallen börjat öka efter sommaren.

I Finland har incidensen ökat från sommarens kring 2 fall per 100 000 invånare till kring 10 fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.