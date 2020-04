I år stöder Finland FN:s jämställdhetsfunktioner med över 50 miljoner euro.

Finland ökar sitt stöd till FN:s befolkningsfond UNFPA och jämställdhetsorganisation UN Women, meddelar Utrikesministeriet. Coronapandemin kommer att ha långsgående konsekvenser för kvinnors ställning i olika delar av världen.

Coronaviruset drabbar fattiga samhällen och befolkningsgrupper som har det svårt hårdast, lyder motiveringen. Globalt står kvinnor för 70 procent av all vård, all service och all städning. De fortsätter arbeta oberoende av krisen, med låg lön eller helt utan ersättning. Stödet från samhället är litet.

"I hanteringen av krisen bör vi fästa särskild uppmärksamhet vid kvinnors hälsa och socioekonomiska ställning", säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari (SDP).

Karantäner och utegångsförbud gör det bland annat också svårare att motarbeta våld mot kvinnor.

I år stöder Finland befolkningsfonden med 33 miljoner euro och UN Women med 19 miljoner euro i allmänt verksamhetsbidrag. Att stödja kvinnor och flickor är ett av Finlands viktigaste utrikespolitiska prioriteringar.