Coronavaccineringarna sackar efter i Helsingfors – hoppet står till företagshälsovården

Då personer i yrkesverksam ålder i många kommuner redan har kunnat ta den tredje sprutan eller snart kan göra det, erbjuder Helsingfors vaccintider först i slutet av februari. Då förutspås värsta omikronvågen redan ha blåst över.

Helsingfors har kommit i gång långsamt med coronavaccineringarna av personer i yrkesverksam ålder som inte hör till riskgrupp.

Den som nu försöker boka vaccineringstid i Helsingfors och är under 60 och inte tillhör riskgrupp, erbjuds tider så sent som under andra halvan av februari. Till exempel infektionsöverläkaren Asko Järvinen vid HUS förutspådde nyligen i HBL att omikronvågen börjar klinga av fram emot sportlovet. Det skulle betyda att stora delar av den yrkesverksamma befolkningen i huvudstaden inte hinner få den tredje sprutan i tid.

Läs också: HUS varnar för vårdkollaps under julhelgen

Esbo öppnade tidsbokningen för 40–49-åringar på tisdagen och för den här ålderskategorin var det möjligt att få tider redan från och med den här veckan.

Leena Turpeinen, direktör för Helsingfors stads hälsovårds- och missbrukartjänster, förklarar att stadens tidsbokning för stunden prioriterar 60-plussare och personer som tillhör en riskgrupp eftersom de här riskerar att drabbas värre av sjukdomen.

– Från och med årsskiftet förändras situationen då företagshälsovården också börjar sköta vaccineringar i regionen, säger Turpeinen.

HBL frågar Turpeinen om hon ser det som ett misslyckande att Helsingfors inte har kommit i gång med vaccineringarna lika bra som mindre kommuner i trakten.

– Jag skulle inte kalla det så. Men andra kommuner har lyckats bättre än vi då det gäller att rekrytera personer som kan utföra vaccineringarna, säger Turpeinen.

Helsingfors har över 660 000 invånare och i absoluta tal ges flest vaccindoser i huvudstaden. För stunden har 13,4 procent av de helsingforsare som är berättigade till en tredje spruta fått den. I Esbo är siffran 14 procent och i Vanda 18,7 procent.

Förutom att företagshälsovården kommer till undsättning och börjar vaccinera personer i arbetslivet från och med årsskiftet, kommer det att finnas fler kommunala vaccintider i Helsingfors då Mässcentrum återigen öppnar för vaccineringar vid sidan om de andra vaccinationsstationerna: Busholmen, Gamlas, Malm och Kvarnbäcken.

– I början av januari förlänger vi öppettiderna vid vaccinationsstationerna där vi kommer att ha kvällsöppet under vardagarna och också vaccinera på lördagar. Också hälsovårdscentralerna börjar ge vacciner, säger Turpeinen.

Någon exakt siffra över hur många personer som sköter coronavaccineringarna framöver kan Turpeinen inte ge i det här skedet.

Esbo har bett försvarsmakten om handräckning för att hantera vaccinlogistik och transporter. Också Helsingfors överväger att be försvarsmakten om hjälp, enligt Turpeinen.

– Vi gör vårt yttersta för att alla invånare ska bli vaccinerade, säger Turpeinen.

En annan logistisk utmaning är vaccineringarna av 5–11-åringar. Barn i den här ålderskategorin som tillhör riskgrupp vaccineras sedan en och en halv vecka tillbaka. Men intresset har inte varit enormt och därför överväger Helsingfors nu att öppna tidsbeställningen för barn från fem år upp till skolåldern som inte har någon bakomliggande sjukdom.

De barn som går i skola kommer i Helsingfors att vaccineras av skolhälsovården då de återvänder från jullovet. Men Turpeinen kan ännu inte säga om skolvaccineringarna börjar genast vid terminsstarten eller om vaccineringarna av barn i lågstadieålder också drar ut på tiden.

Esbo inledde vaccineringarna av 5–11-åringar som inte tillhör riskgrupp i måndags.

Anne Alarotu, kommunikationschef vid Terveystalo, säger att bolagets coronavaccineringar av företagshälsovårdskunder i huvudstadsregionen kommer i gång antingen vecka 1 eller vecka 2.