Coronastöd för restaurangbesök får britterna att äta ute oftare

Ett försök att hjälpa brittiska restauranger, caféer och pubar ser ut att ha ökat invånarnas lust att gå ut och äta under den pågående coronapandemin.

Under måndagar till onsdagar under augusti står den brittiska staten för halva notan på utemåltider för upp till 10 pund, eller drygt 110 kronor, per person.

Och stödprogrammet, "Eat out to help out" ("Ät ute för att hjälpa till") har hittills fått uteställena att se en ökning med nära 27 procent mot samma dagar i fjol.

Det visar siffror från brittiska Centre for Economics and Business Research (CEBR), som analyserat programmets två första veckor.

Enligt CEBR går det inte att förneka att programmet, som beräknas kosta 500 miljoner pund, har varit en succé.

Men CEBR noterar också ett stort aber. För medan uteätandet ökar tidigt i veckan minskar det under de följande veckodagarna. Torsdagar till söndagar föll uteätandet enligt rapporten med drygt 21 procent och för hela veckorna innebär det en minskning på 7 procent mot 2019.

Sedan årsskiftet har över 22 000 arbetstillfällen försvunnit från restaurangbranschen, enligt Centre for Retail Research. 1 467 restauranger har stängt, vilket är 59 procent fler än under fjolåret.