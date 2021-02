Coronasituationen på Åland under kontroll trots plötslig smittspridning

Åland har drabbats av två omfattande smittkedjor och är nu i spridningsfasen. Nyligen har 45 personer smittats och 580 satts i karantän. Coronaklustren berör skolor och daghem i Mariehamn och i utkanterna av staden.

Åland har hittills haft Finlands lägsta coronatal och under långa perioder hört till de tre "gröna zonerna" i EU, vid sidan av Island och Nordnorge. Åland har också kommit längst med vaccineringen i Finland tillsammans med Lappland. Endast ett fåtal av de coronasmittade har vårdats på sjukhus och endast en på intensivvårdsavdelningen. Ingen har behövt respiratorvård och ingen har dött.

De senaste 14 dygnen har ändå läget förändrats radikalt då man registrerat 45 nya fall, vilket är 41 fall fler än under de två föregående veckorna. Incidensen på Åland är nu 149 fall per 100 000 invånare. Det kan jämföras med Nylands incidens som är 209 fall per 100 000 invånare.

– De här är de största utbrotten Åland har upplevt under pandemin, men vi har haft två omfattande smittkedjor tidigare, säger landskapsläkare Knut Lönnroth.

De främsta orsakerna till att man på Åland hittills klarat sig förhållandevis bra undan coronan är att man har god testkapacitet och smittspårning, säger Lönnroth.

Man har också strävat efter att allt inom vård och omsorg är smittsäkert. Personalen är uppdelad i grupper och alla som kommer till akuten eller läggs in på sjukhus coronatestas, likaså de som kommer in på äldrevården eller byter boende, säger han.

En annan framgångsfaktor är regelbunden och omsorgsfull utbildning av vårdpersonal.

– Inom sjukvården och kommunerna har personalen gjort ett fantastiskt arbete med att informera om försiktighetsåtgärder och även de äldre och anhöriga verkar ha anammat detta, säger Lönnroth.

Det är främst personer i åldersgruppen 20 till 35 som drabbats av coronaviruset. Lönnroth säger sig tro att det beror på att det är en grupp som reser och också har ett stort umgänge på ön.

Kommunikationen till allmänheten har varit tät på Åland. I början av pandemin höll landskapsregeringen presskonferens om coronasituationen varje dag.

– Vi har försökt vara tillgängliga och informerat medierna och allmänheten så mycket som möjligt. Vi har också varit ödmjuka och talat om vad vi vet och inte vet. Detta har skapat tillit, säger Lönnroth.

I december infördes en rekommendation om att använda munskydd på allmänna platser. När rekommendationen kom började nästan alla ålänningar använda dem över en natt.

Lönnroth säger att folk på Åland även varit noggranna med att hålla sig i frivillig karantän efter resor till riskzoner.

Frivillighet under ansvar tycks alltså ha fungerat bra i ett litet samhälle som Åland där folk känner varandra.

– Ålänningarna känner ansvar mot varandra, som i en utvidgad familj. Och man följer kanske rekommendationerna på grund av det sociala trycket och risken för att bli utpekad, säger Lönnroth.

– Och budskapet har hela tiden varit tydligt: minimerad smittspridning, minimerad samhällssmitta, precis som på fastlandet.

Åland har en bra vaccinationstakt. Över 3 000 vaccindoser har administrerats och över 600 personer har fått två doser av vaccinet, säger Jeanette Pajunen som är hälso- och sjukvårdsdirektör för Ålands hälso- och sjukvård ÅHS.

Alla över 80 år har vaccinerats och de över 70 håller också på att få ett stick i armen. Över 10 procent av Ålands befolkning över 16 år har vaccinerats.

Pajunen säger att det går snabbt för att leveranserna av vacciner är stora på grund av avståndet, och kanske också för att det är lättare att få saker i system tack vare Ålands lilla befolkningsmängd.

Knut Lönnroth säger att man med vaccineringarna nu har kommit över den värsta risken.

– Det betyder att vi har att göra med något som så småningom borde kunna börja hanteras mer som en vanlig influensa. Därför måste vi snart gå igenom pandemins handlingsplan och tänka på ett nytt sätt.