Coronarädsla stoppar Nadal i US Open

Världstvåan Rafael Nadal kommer inte att försvara fjolårstiteln i US Open-tennisen. Anledningen till avhoppet är oro för coronaviruset. – Efter många funderingar har jag bestämt mig för att inte spela årets US Open, säger Nadal på Twitter.

Spanjoren berättade redan i juni att han kände sig osäker på om han skulle resa till New York för att spela US Open. Nu tar han samma beslut som damernas världsetta Ash Barty, Australien, som tidigare hoppat av grand slam-turneringen i New York.

"Situationen är väldigt komplicerad i hela världen, antalet covid-19-fall ökar, det ser ut som vi fortfarande inte har kontroll på det. Det här är ett beslut som jag aldrig ville ta, men jag har beslutat mig för att följa mitt hjärta", säger 34-årige Nadal som vann US Open förra året.

Tidigare under tisdagen ställdes Madrid Open, som skulle ha spelats efter US Open, in på grund ökningen av coronafall i den spanska huvudstaden.

US Open spelas den 31 augusti-13 september och världsettan Novak Djokovic, Serbien, trefaldig mästare i New York, leder herrfältet där andra topp 10-spelare som Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas och Alexander Zverev också finns med i startfältet.

På damsidan finns nio av de tio högst rankade spelarna i världen med, däribland 23-faldiga grand slam-vinnaren Serena Williams och titelhållaren Bianca Andreescu.