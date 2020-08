Coronaapp lanseras för testanvändare på tisdag

Institutet för hälsa och välfärd THL inleder på tisdag testningen av smittspårningsappen för covid-19. Appen lanseras för allmänheten i september.

Institutet för hälsa och välfärd THL skriver i ett pressmeddelande att testningen av appen för smittspårning av covid-19 inleds i morgon, tisdag.

Appen testas i två faser: först kommer en grupp testanvändare installera appen som kartlägger deras nära kontakter. I andra fasen kommer man fokusera på det professionella gränssnittet – att systemet kommunicerar informationen tydligt och smidigt.

Testanvändarna är anställda inom Birkalands sjukvårdsdistrikt och Helsingfors stad. Informationen som appen samlar in anonymiseras och ifall användaren skulle insjukna i covid-19 får denna en kod av sjukvården som man matar in i appen. Då kommer alla användare av appen som har varit fysiskt nära den smittade – och riskerar att ha exponerats för smitta – få en varning via mobilen.

Appen lanseras för allmänheten i september. Att ladda ner och använda appen är frivilligt. THL:s informationsdirektör Aleksi Yrttiaho skriver i pressmeddelandet att man undersökt finländarnas vilja att frivilligt använda appen och att utsikterna är lovande.

"Utifrån resultaten ligger intresset på en bra nivå. Vi försöker förklara för människor så tydligt som möjligt varför applikationen ska laddas ner och att den är säker att använda" säger Yrttiaho i pressmeddelandet.