Coronapandemin har lett till klart färre skador och dödsfall i trafiken

Antalet olyckor som ledde till personskador och dödsfall minskade i januari–februari med cirka en tredjedel jämfört med samma period förra året, uppger Polisstyrelsen.

Enligt polisen skadades nästan hälften färre fotgängare och passagerare i personbilar i januari–februari jämfört med motsvarande period i fjol.

"Endast en fotgängare omkom i trafiken under början av året, vilket är betydligt färre än vid motsvarande tidpunkt under tidigare år. I början av året skadades 81 passagerare i personbilar, vilket är cirka 53 procent färre än under perioden januari–februari 2020", säger Mika Sutela, polisens informationsanalytiker, i ett pressmeddelande.

Enligt polisen är det gynnsamma trafiksäkerhetsläget sannolikt ett resultat av bland annat minskade trafikvolymer. Grovt räknat var trafikvolymen i januari–februari cirka en femtedel mindre än samma tid i fjol.

Andra faktorer som också kan ha påverkat är polisens ökade trafikövervakning och de relativt vintriga körförhållandena, skriver polisen.