Coronaläget: Antalet covidsmittade har fördubblats på en månad – inte lika stor ökning på sjukhusen än

Antalet covidsmittade stiger i jämn takt. På sjukhusens vårdavdelningar syns ökningen ännu inte lika tydligt.

På tisdagen rapporterades 2 042 nya fall av covid-19 i Finland. De nya fallen har huvudsakligen bekräftats under de senaste fyra dagarna.

Snittet för nya fall de senaste sju dagarna närmar sig samtidigt 2 000 fall. Sjudagarssnittet är ett medeltal för nya rapporterade fall de senaste sju dagarna och ger en tillförlitligare bild av utvecklingen än siffrorna för enskilda dagar.

Sedan mitten av november har sjudagarssnittet ungefär fördubblats, från strax under 1 000 till strax under 2 000 fall per dag.

Ökningen har inte varit lika stor för antalet covidpatienter på vårdavdelningarna på sjukhusen. Jämfört med mitten av november är patienterna drygt 10 procent fler.

I intensivvården är den procentuella ökningen större, nästan 70 procent. Antalet patienter har gått från 36 till 60. I december har intensivvårdspatienterna varit 50–60.