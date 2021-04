Coronakris när Bulgarien går till val

Fjolårets protestvåg har ebbat ut när Bulgarien går till val – mitt i coronakrisen. Lågt valdeltagande bäddar för premiärministern.

Snart 62-årige Boyko Borissov har dominerat den bulgariska politiken ända sedan han valdes till borgmästare i huvudstaden Sofia 2005.

Ett år senare skapade han det egna högerpartiet Gerb, som sedan dess blivit största parti i landets samtliga parlaments- och EU-val. 2009 blev han för första gången premiärminister – en post som han därefter hållit under större delen av tiden, bortsett från ett drygt år i opposition 2013-14 och några månader under 2017.

Borissov utmålade sig tidigt som en tuffing. Under 1990-talet ledde han ett säkerhetsbolag och var livvakt åt såväl ex-president Todor Zjivkov som ex-kung Simeon II. Han gillar fotboll och kampsport och kom in i politiken via några år som högt uppsatt narkotikabekämpare på inrikesministeriet.

– Han är inte bara den förste populisten, vid makten långt före Orbán och Trump, utan också den mest äkta, som den kommer närmast att ses av folket som deras representant, säger analytikern Jevgenij Dajnov till nyhetsbyrån AFP.

Bulgarien är räknat i bnp per capita EU:s fattigaste medlemsland. I landet bor runt sju miljoner invånare, varav 1,2 miljoner i huvudstaden Sofia. Efter att länge ha lytt under det Osmanska riket blev Bulgarien självständigt igen år 1878. Efter järnridåns fall blev landet medlem i försvarsalliansen Nato 2004 och i EU från den 1 januari 2007. President är Rumen Radev (född 1963) som är formellt oberoende, men stöttad av Socialistpartiet. Det mesta av makten ligger dock hos premiärminister Boyko Borissov (född 1959) från konservativa partiet Gerb.

I fjol såg det visserligen pyrt ut för premiärministern. Avslöjandet om hur affärsmannen och ex-politikern Ahmed Dogan nyttjade en statlig strand som sin egen, med skydd av statligt betalda vakter, väckte starka protester mot den utbredda korruptionen. Snart krävdes regeringens och Borissovs avgång i envisa jättedemonstrationer i Sofia.

Coronapandemin har dock tagit musten ur protesterna. I söndagens val väntas Gerb än en gång bli största parti, med strax under 30 procent av rösterna.

Krisen tycks få många väljare att föredra det säkra före det osäkra.

– Bulgarerna är som de flesta andra i Europa mest rädda för pandemin just nu, säger analytikern Krassen Nikolov i en poddsändning hos nyhetssajten Euractiv.

I mitten av januari var Grekland och Finland de enda EU-länder som hade lägre smittspridning än Bulgarien. Nio veckor i rad med en konstant bulgarisk ökning har dock förändrat allt. Nu tillhör landet de fem värsta, både vad gäller smittspridning och antal döda per capita.

Bulgarien är dessutom sämst av alla i EU när det gäller vaccinering mot covid-19. Bara drygt sex procent av befolkningen har fått en första dos.

Det väntas bidra till att få vågar rösta på söndagen, inte minst bland de äldre som traditionellt ofta röstar på det största oppositionspartiet, socialistpartiet BSP.

Fjolårets demonstranter är samtidigt splittrade mellan minst tre nya utmanarpartier. Musikern och tv-kändisen Slavi Trifonov leder det största, ITN, som starkt inspirerats av italienske komikern Beppe Grillo och hans Femstjärnerörelsen.

Resultatet kan bli ett spretigt parlament där Borissov får svårt att samla en ny majoritet.

– Analytikerna räknar med nyval senare i år, parallellt med presidentvalet i höst, gissar Krassen Nikolov på Euractiv.