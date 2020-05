Coronaepidemin har orsakat drastiska siffror för antalen arbetslösa och permitterade

I slutet av april fanns det i Finland 433 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 203 400 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol.

Coronaepidemin sätter spår i Finlands sysselsättningsgrad och landets arbetslöshetsantal ökade drastiskt under april. I slutet av april fanns det vid arbets- och näringsbyråerna i Finland sammanlagt 433 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 203 400 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Från mars till slutet av april i år ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 124 000.

Också antalet permitterade i Finland skjuter i höjden. I slutet av april fanns det i hela landet 184 000 permitterade, vilket är 166 600 fler än året innan. Antalet heltidspermitterade uppgick i slutet av april till 163 700. Vid samma tidpunkt i fjol var antalet heltidspermitterade märkbart lägre. Då stannade siffran vid totalt 11 600 heltidspermitterade finländare.

Av Arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt framgår att de höga siffrorna, speciellt det stora antalet heltidspermitterade, berodde på begränsningsåtgärder på grund av coronaepidemin.

Samtidigt minskade antalet nya jobb under aprilmånad. Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under april månad sammanlagt 50 100 nya lediga jobb, vilket är 18 700 färre än under april i fjol.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i april 56 000 färre sysselsatta än för ett år sedan. Det innebär att Finlands sysselsättningsgrad i jämförelse med året innan sjunker med 1,1 procentenheter och nu landar på 70,1 procent.