Coronablinkern har meddelat om ett av tre smittfall – antalet nya fall 25

Två veckor efter att appen Coronablinkern lanserades har appen fått två miljoner nedladdningar.

Antalet nedladdningar av appen Coronablinkern, som lanserades för två veckor sedan, har överträffat förväntningarna och nu tagit sig över tvåmiljonersstrecket, meddelar Institutet för hälsa och välfärd. Appen meddelar användaren om hen blivit exponerad för coronaviruset, och är ett hjälpmedel för att försöka stävja epidemin.

Under de två första veckorna i september har 218 personer meddelat om smitta via appen. Att den smittade själv matar in informationen i appen är en förutsättning för att de som blivit exponerade ska få meddelande om saken. Det sker genom att den smittade skriver in en kod som smittspårningspersonalen ger, och därefter meddelar appen alla dem som riskerar ha exponerats i minst 15 minuter. Informationen är helt anonym.

Den 1–15 september har drygt en av tre, eller 35 procent, av de smittfall som konstaterats registrerats i appen.

"Nu har vi alla en reell möjlighet att bidra till att smittkedjorna bryts, eftersom så pass många av oss tagit Coronablinkern i bruk", säger Aleksi Yrttiaho, direktör för informationstjänster vid Institutet för hälsa och välfärd i ett pressmeddelande.

Enligt institutet är Finland det land i Europa där en applikation som varnar för virusexponering tagits i bruk mest allmänt. Applikationen kan fungera lite olika i olika telefonmodeller, och mer information om hur man använder appen finns samlad här.

På onsdagen meddelade institutet om 25 nya bekräftade fall av coronavirusinfektion, covid-19. Sammanlagt har 8 750 personer hittills bekräftats smittade av coronaviruset i Finland.