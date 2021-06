Genom fortsatt god handhygien, undvikande av direkt kontakt under influensaperioden, användande av effektiva, helst FFP2-typens masker, och mindre prat inomhus, kan vi undvika både corona- och influensaepidemier under de kommande åren.

I början av covid-19 pandemin trodde man att Sars CoV-2-viruset bara var en annan form av

influensaviruset. Därför rekommenderade man intensiv handhygien som skydd mot den. Kontaktsmitta av coronan via händerna förekommer dock knappast alls. Influensan smittar däremot också genom direkt kontakt människor emellan. Därför har det under det senaste vinterhalvåret skett en dramatisk minskning av influensafallen, som en välkommen bieffekt av handhygienen. Likaså har det förekommit mycket få RSV-virusinfektioner.

I Finland rapporterades nästan hälften färre A-influensafall än vanligt under den senaste influensaperioden, medan sådana knappast alls registrerades i bland annat Kanada, USA, Brasilien och Australien. Covid-19-fallen var däremot mångtusenfaldiga, vilket passar in på det faktum, att coronaviruset huvudsakligen sprider sig genom aerosol, medan influensan därtill är en kontaktsmitta.

Intressant är, att man enligt den amerikanska nyhetssajten STAT sedan mars 2020 inte i allmänhet har stött på en av de vanligaste B-influensalinjerna, Yamagata, och A-H3N2-linjen 3c3.A. Man vet ändå inte om de har försvunnit helt, eller om de "sover" någonstans i världen. Man kan räkna med, att handhygienen har anammats av ca 70 procent av befolkningen, vilket passar in på tankegången att man, ifall man till de nuvarande skyddsåtgärderna ytterligare lägger en minskning av pratande inomhus med ca 70 procent, skulle få också coronaviruset eliminerat inom 4–6 veckor. Enligt en uträkning gjord av Peter Heldt i Washington DC skulle en minskning av pratandet med 75 procent i en restaurang minska smittorisken från 2,1 till 0,5 procent, vilket till och med i en så smittfarlig omgivning så småningom skulle få coronan att försvinna.

Genom fortsatt god handhygien, undvikande av direkt kontakt under influensaperioden, användande av effektiva, helst FFP2-typens masker, och mindre prat inomhus, kan vi undvika både corona- och influensaepidemier under de kommande åren. Det bör dock betonas, att det bara är influensan, som smittar via hudkontakt, men inte coronan. Alltså kan vi glädjas över att utan rädsla få röra vid varandra under andra än influensatider.

Under höstarna bör så många som möjligt ta influensavaccin. Det kan befaras, att immuniteten mot influensan i befolkningen har minskat som en följd av de få fallen senaste vinter.

lungläkare, Kotka