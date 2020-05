Corona: Så är läget i världen just nu

En stor del av Europa går in i den andra fasen av covid-19-pandemin, där myndigheterna försiktigt lättar på restriktionerna, och livet delvis återgår till det normala. Andra länder befinner sig just nu i den värsta smittvågen.

I en del av de länder som drabbats hårdast av covid-19-pandemin i Europa ser smittokurvan ut att plana ut, myndigheterna lyfter försiktigt restriktionerna, och folk kan återgå till det som kanske kan kallas det nya normala livet. Hotet om en ny smittovåg är dock ständigt överhängande, folk uppmanas fortfarande till att vara försiktiga, och stora publikevenemang är fortfarande förbjudna. I många länder är det obligatoriskt att använda ansiktsmask i kollektivtrafiken.

I Kina, där hela covid-19-pandemin har sitt ursprung, har virusutbrottet avstannat helt. Däremot sprider sig det nya coronaviruset i rasande fart i Ryssland och USA, som redan har överlägset flest rapporterade fall i hela världen.

Tyskland har drabbats hårt, men dödssiffran, 7 000, är relativt låg i jämförelse med länder som Storbritannien och Italien. Redan för två veckor sedan kunde mindre affärer, lekparker och muséer öppna. Under onsdagen meddelade förbundskansler Angela Merkel om att begränsningarna lättas ytterligare. Skolorna öppnas före sommaren, större affärer kan öppna, och senare i maj kommer också den tyska fotbollsligan Bundesliga att starta om igen efter en paus på två månader. Folk uppmanas fortfarande att hålla avstånd till varandra och det är obligatoriskt att bära ansiktsmask i kollektivtrafiken.

Det såg länge ut som att Ryssland kan komma lindrigare undan, men under de senaste dagarna har coronaviruset spridit sig blixtsnabbt, och antalet konstaterade fall översteg 165 000 under onsdagen, enligt siffror från Johns Hopkins University. Dagligen registreras omkring 10 000 nya fall, men det spekuleras om att en betydande del av de smittade inte ens blivit testade. Samtidigt har president Vladimir Putins popularitet rasat till den lägsta nivån under de senaste 20 åren, rapporterar Levadacentret. Det är dock fortfarande 59 procent av folket som stöder honom. Under onsdagen diskuterade Putin redan med regeringen om att så småningom lätta på restriktionerna, men varnade för att förhasta sig.

Runtom i världen har folk varit förbluffade över miraklet i Sydkorea. Sydkorea var ett av de värst drabbade länderna i mars, men lyckades kontrollera virusutbrottet genom att spåra, testa och isolera smittade individer. Sydkorea lyckades undvika stränga restriktioner genom att uppmana folk till social distansering och genom att skjuta framåt skolstarten. Stora publikevenemang blev dock inställda. Under de senaste dagarna har livet i stort sett återvänt till det normala, skolorna öppnar nästa vecka och baseboll- och fotbollsligorna kör i gång utan publik.

Det är bara i USA som det registrerats fler fall än i Spanien, där myndigheterna bekräftat 220 000 fall. Över 25 000 har avlidit i sviterna av covid-19. Efter flera veckor av strikt karantän har smittkurvan planat ut till några hundra nya fall per dag. Spanien har redan lättat på restriktionerna, tillåtit folk att motionera, barn att leka utomhus och små företag att öppna igen. I maj kommer restaurangernas uteserveringar, teatrar och affärer att öppna igen, men med begränsat antal kunder åt gången. En stor del av simstränderna öppnar först i slutet av juni. Största delen av skolorna kommer att vara stängda till hösten.

Coronaviruset slog först till mot Italien i Europa, dödssiffrorna skenade iväg, och nyhetsklipp av de kaotiska scenerna i sjukhusen spred sig över hela världen. Hittills har 114 000 fall bekräftats i Italien, nästan 30 000 har avlidit, men smittkurvan har planat ut under de senaste veckorna. Efter sju veckor av strikt karantän återvände flera miljoner italienare till sina arbetsplatser under måndagen, folk får röra sig utomhus och bland annat begravningar med högst femton gäster är tillåtna. Det är dock fortfarande obligatoriskt att bära ansiktsmask i kollektivtrafiken, folk uppmanas att hålla avstånd till varandra och bland annat gudstjänster är fortfarande förbjudna.

President Donald Trump ignorerade länge sina rådgivare som varnade om ett pandemihot, hans mystiska kommentarer har väckt förvåning runtom i världen, och efter att tusentals amerikaner demonstrerat mot coronarestriktionerna i delstater som Michigan, Ohio och Minnesota uttryckte Trump sitt stöd för dem genom att konstatera att begränsningarna var för stränga. Delstaterna New York och New Jersey har drabbats värst av covid-19 – I New York har fler än 25 000 människor dött i sviterna av coronaviruset. I New Jersey överstiger dödssiffran 8 500. Totalt har 1,2 miljoner fall konstaterats i USA, vilket är fler än i något annat land i världen. Coronaviruset fortsätter att sprida sig snabbt: under onsdagen rapporterades 24 000 nya fall.

De allra första covid-19-fallen i världen rapporterades i staden Wuhan, men efter drakoniska åtgärder för att bromsa spridningen ser Kina ut att ha kontroll över virusutbrottet – bättre än största delen av Europa. Under de senaste dagarna har inga nya fall rapporterats. Skolorna öppnar gradvis, folk återvänder till sina arbetsplatser och livet återgår till det normala. Myndigheterna fruktar dock en andra våg av det nya coronaviruset, folk uppmanas till att hålla avstånd till varandra, eleverna använder ansiktsmasker och i Peking kan man bli bötfälld för att hosta på offentlig plats utan att täcka för sin mun.

Storbritannien dröjde längre än de övriga europeiska länderna med att införa restriktioner, först i slutet av mars infördes en strikt karantän, som fortfarande är i kraft i det europeiska land som drabbast hårdast av covid-19. Över 200 000 har blivit smittade, 30 000 har dött och även under onsdagen rapporterades 6 100 nya fall. Premiärminister Boris Johnson ska presentera regeringens plan för att lätta på restriktionerna på söndag. Det kan bland annat bli större friheter att röra sig utomhus. Än så länge har Storbritannien inte rekommenderat ansiktsmasker, men det kan bli en del av den nya strategin för att öppna samhället igen.

I Frankrike har det varit strikt karantän i många veckor. Det har inte varit tillåtet att röra sig utomhus utan dokumentation. Över 174 000 har blivit smittade, 25 000 har dött, och under onsdagen rapporterades 3 500 nya fall. Restriktionerna kommer gradvis att lindras från och med nästa vecka: grundskolorna öppnar, men restauranger, badstränder och caféer öppnar tidigast i juni. Folksamlingar med över tio personer är förbjudna.

Sverige valde att inte införa stränga restriktioner, har flest rapporterade fall (23 918) och flest dödsfall (2 941) i Norden, och under onsdagen rapporterades 702 nya fall. I de övriga nordiska länderna har smittokurvan planat ut fortare. Danmark öppnade en del av skolorna redan för två veckor sedan, större affärer, restauranger och nöjesparker väntas öppna under maj månad, men folksamlingar med över 500 personer kommer att vara förbjudna under hela sommaren. Under onsdagen rapporterades 117 nya fall, vilket innebär totalt 10 281 smittade. Det värsta ser ut att vara över också i Norge, där totalt 7 996 fall har bekräftats. Även i Norge är publikevenemang med över 500 personer förbjudna fram till september.