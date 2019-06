Copa América: Colombias dubbel sänkte Argentina i grinig match

Argentina gick på en mina direkt i Copa América. Laget föll med 2–0 i sin premiärmatch mot Colombia i Salvador.

Med en offensiv styrd av Leo Messi, ackompanjerad av Sergio Agüero och Ángel Di María trummade Argentina på mot Colombia. Men i första halvlek kom laget inte långt, och i halvtidsvilan blev Di María utbytt mot Rodrigo de Paul.

Bytet förstärkte pressen mot Colombias mål, men Argentina kunde aldrig utnyttja det spelmässiga övertaget. I takt med att Colombia gick hårt åt Messi blev stämningen på plan blev allt mer grinig och i stället för blåvitt jubel kunde två inhoppare ge Colombia en fin start på turneringen.

Med 20 minuter kvar att spela kom Roger Martínez in från vänster och sköt vackert in 1–0 vid bortre stolpen. 2–0 kom en kvart senare när Duván Zapata smällde in slutresultatet från nära håll efter en kontring.

Argentina får ny chans till poäng mot Paraguay natten till torsdag finsk tid. För Colombia väntar specialinbjudna Qatar samma dag.