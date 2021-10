USA:s tidigare utrikesminister Colin Powell död med covid-19

USA:s tidigare utrikesminister Colin Powell har avlidit i sviterna av covid-19, meddelar hans familj enligt flera medier. Powell blev 84 år.

Den fyrstjärnige generalen Powell utsågs 2001 till USA:s första svarta utrikesminister av den dåvarande presidenten George W Bush. Under hans tid invaderade USA Afghanistan och Irak.

Efter sin avgång 2005 kritiserade Colin Powell Irakkriget. Och på senare år hamnade han i den politiska mitten. Inför presidentvalet 2008 stödde han först partikamraten John McCain, men ändrade sig senare och ställde sig bakom demokraten Barack Obamas kandidatur. Han var mycket kritisk mot expresident Donald Trump.

Colin Powell föddes i en jamaicansk immigrantfamilj i Harlem i New York 1937. Han växte upp i Bronx, tog en examen i geologi vid City University of New York och inledde en enastående militär karriär. 1971 tog han även en examen i ekonomi vid George Washington University.

Tidigare i karriären var Vietnam- och Koreaveteranen Powell nationell säkerhetsrådgivare i Ronald Reagans regering och försvarschef under president George H W Bush.

Powells memoarer "My American journey" har varit en storsäljare i USA. Den tidigare utrikesministern var mycket förtjust i Abba.

Enligt Colin Powells officiella Facebooksida var han fullvaccinerad. Han avled på militärsjukhuset Walter Reed i Washington DC.