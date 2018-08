Clinton producerar Spielbergprojekt

Hillary Clinton och Steven Spielberg ska tillsammans göra ett tv-drama om kampen för kvinnors rösträtt.

Hillary Clinton och Steven Spielberg ska tillsammans göra tv-drama av Elaine Weiss bok The Woman's Hour: The Great Fight to Win the Vote, skriver The Hollywood Reporter.

Spielbergs tv-bolag Amblin Television har köpt rättigheterna till boken och Hillary Clinton ska vara exekutiv producent för projektet, som kommer att resultera i en mini-serie eller en tv-film.

Boken handlar om kampen för kvinnors rösträtt och Clinton, som väntas vara med och anställa såväl manusförfattare som regissör och skådespelare, beskriver den som "oförglömlig".

– Jag är så glad över att få arbeta med Elaine, Steven och alla andra på Amblin Television för att nå ut med det här viktiga projektet till publik överallt", säger hon till tidningen.