Clarissa, luciakandidat 5: ”Jag försöker att inte vara så hård mot mig själv”

Lovisabördiga Clarissa Holmström utbildar sig till socionom i Åbo. Att i framtiden via sitt jobb kunna hjälpa andra är viktigt för henne. I vardagen väljer hon cykeln och undviker plastpåsar.

– År 2015 var jag med som tärna i Lovisas luciafölje och det var en så fin upplevelse att jag verkligen vill vara med om det på nytt.

– Mamma och mormor, dem vänder jag mig till då jag behöver hjälp eller råd. Vi har en väldigt bra relation.

Lucia 2018 Clarissa Holmström Ålder: 18 år. Familj: Mamma och pappa, sju syskon, styvpappa och styvmamma. Hemort: Lovisa, studerar till socionom på yrkeshögskolan Novia i Åbo. Musikintresse: Sjunger solo, uppträder nu och då. Favoritbok: Pojken i randig pyjamas av John Boyne. Favoritserie: Sex and the City.

– Att se andra människor glada och att vara den som gör dem glada.

– Med Lovisas luciatrio, där jag var med som tärna, gjorde vi besök på äldreboenden och hembesök hos privatpersoner. Ett hembesök minns jag särskilt bra. Det var till en kvinna som bodde ensam långt ute på landet. Hon hade ingen annan familj kvar än sin dotter. Kvinnan blev överlycklig över luciabesöket och grät av lycka och var så ivrig över fotot hon fick av oss som minne. Det var verkligen ett fint sätt att få sprida julglädje på.

– Jag försöker att inte vara så hård och kritisk mot mig själv. Jag tränar då jag vill det och har tid, inte för att jag känner mig pressad att göra det. Vardagsmotion får jag eftersom jag använder cykeln som transportmedel.

– Lucia kan hjälpa ensamma äldre, hemlösa och personer som inte har det lätt i livet att för en stund få komma bort.

– Jag gillar Vinternattens tid. I refrängen sjunger man om att det finns en stillhet och allt stannar upp och ger frid. Den sångens ord och budskap, och känslan av hopp är fin. Det är en sång jag lyssnar på varje vinter och gärna själv uppträder med.

– Eftersom lucia ska vara en god förebild är det viktigt att lucia inte dömer andra. Lucia ska inte vara elak eller bete sig överlägset. Alla kandidater har säkert en egen orsak till varför just de vill bli lucia och jag tror det är viktigt att den som väljs inte glömmer bort just den egna orsaken under uppdraget.

– Förhoppningsvis är jag färdigt utbildad socionom och kanske magister. Jag hoppas att jag har fått ett jobb inom branschen och att jag skaffat ett enfamiljshus i Lovisa.

– Jag cyklar, hjälper mina grannar och återvinner avfall. Plastpåsar använder jag inte då jag handlar utan packar allt i min ryggsäck.

– Min pappa var fiskare och därför har jag som barn tillbringat mycket tid vid vattnet och i skärgården. Det är en avslappnande miljö där jag får lugn och ro.

– Jag utbildar mig till socionom för att jag vill hjälpa andra. Jag har också ställt upp för Röda Korset och samlat in pengar för hungerdagen och så köper jag alltid Rosa bandet-produkter. Om jag ser någon som behöver hjälp, till exempel ett ensamt gråtande barn, går jag alltid fram och hjälper.

