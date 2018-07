Claire Foy Claire Foy – från Elizabeth till Lisbeth

Från drottning i gala och tweed till rebell i svart läder. Efter succén som drottning Elizabeth II tar sig Claire Foy an Lisbeth Salander. Bild: NADJA KLIER Claire Foy trängde undan tankarna på sina föregångare, Noomi Rapace och Rooney Mara, som även de gestaltat Lisbeth Salander på film. Bild: NADJA KLIER

Senast vi såg Claire Foy var hon drottning Elizabeth i The Crown. Nu är Foy kortklippt, har piercings och tatueringar – för rollen som Lisbeth Salander i The Girl in the Spider's Web.