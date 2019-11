Christoffer Strandberg dansar med brutet revben

Christoffer Strandberg har brutit ett revben men fortsätter att tävla i Dansar med stjärnor.

I samband med att Christoffer Strandberg lyfte sin dans- och tävlingspartner Jutta Helenius knakade det till. Ett revben visade sig vara brutet.

– Vi undrar mycket hur det gick till, sade Strandberg i en intervju i radioprogrammet Vakna upp med Simon och Märta! i Radio Extrems morgonsändning på onsdagen.

Att ge upp tävlandet i tv-tävlingen Dansar med stjärnor är dock uteslutet.

– Vi kämpar vidare. Jag skulle delta även om jag hade brutit båda benen.

– Att delta i Dansar med stjärnor är som en drog men alla vi som är med är sönder. Lyckligtvis har vi fina fysioterapeuter.

Fyra par återstår i Dansar med stjärnor. På söndag dansas semifinalen och tre av paren går vidare till finalen den 1 december.

Christoffer Strandberg och Jutta Helenius dansar samba (Takii av Antti Tuisku) och Paso doble (Can't get you out of my heart av Kylie Minogue) i söndagens semifinal.