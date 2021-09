Hetsmisstänkta Päivi Räsänen dolde sig bakom masken i populärt familjeprogram – Christoffer Strandberg chockerad över valet

I nöjesprogrammet Masked Singer avslöjades politikern Päivi Räsänen som en av de maskerade sångarna i lördagens avsnitt. Christoffer Strandberg, som också deltar i programmet, anser att det är fel att ett opolitiskt nöjesprogram ger plats till en person som upprepade gånger uttalat sig negativt om sexuella minoriteter.

"I kvällens Masked Singer-avsnitt visade sig Päivi Räsänen finnas under Jaguarens mask. Jag kan inte låta bli att kommentera saken. Situationen är personligt mycket underlig, eftersom det onekligen kändes främmande att skratta och hurra till en person som i årtionden krigat mot rättigheter för personer som mig. Men det hör till mitt jobb, och Päivi gjorde bra ifrån sig. Det handlar inte om mig."

Så inleder skådespelaren Christoffer Strandberg ett långt inlägg på Instagram efter lördagens Masked Singer-avsnitt. I showen sjunger maskerade personer inför ett antal detektiver som försöker klura ut vem det är som döljer sig bakom masken. En av dem som försöker klura ut vem det är som döljer sig bakom masken är just Strandberg, och han frågesätter starkt att Räsänen deltagit i programmet.

"Masked är ett unikt program eftersom det är oskyldigt och mycket opolitiskt. Men Räsänen har tidigare varit i offentligheten med sina uttalanden om sexuella minoriteter. Och jo, alla kan någon gång försäga sig, men Päivi ångrar inte alls sina sårande ord. Hon misstänks också för hets mot folkgrupp.", fortsätter Strandberg i sitt Instagraminlägg.

Han skriver ändå att han inte tror på cancel-kultur, men inte heller kan stå bakom det sända avsnittet helhjärtat.

"Det som besvärar mig, och som jag vill skriva ut, är att otaliga regnbågsfamiljer också ser på Masked. Jag hade hoppats att ni hade fått njuta av den här lördagens familjeprogram utan att en person som upprepade gånger sagt fruktansvärda saker om just era familjer via teven skulle komma in i era vardagsrum."

Strandbergs inlägg har väckt starka reaktioner på sociala medier. Inlägget på Instagram hade under söndagsförmiddagen nått över tusen kommentarer.

Päivi Räsänen kommenterade Strandbergs inlägg på söndagen på Twitter:

"Bra att Christoffer lyfter fram cancel-kulturen och yttrandefriheten i debatten. Tyvärr har det här gått ganska långt, eftersom han samtidigt föreslår uteslutande ur ett familjeprogram.

HBL har försökt nå MTV3 för en kommentar.