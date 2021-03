Chelsea besegrade Wolfsburg i Champions League

Chelsea visade vikten av effektivitet i den första kvartsfinalen i Champions League mot Wolfsburg och vann första kvartsfinalen med 2–1.

Den australiska stjärnan Sam Kerr plockade upp en djupledspassning, rundade målvakten och gjorde 1–0 för Chelsea i den 55:e minuten. Elva minuter senare slog danskan Pernille Harder till efter en misslyckad utspark av Wolfsburgs målvakt.

Chelsea hade ledningen, men innan det hade det mesta handlat om Wolfsburg.

Fridolina Rolfö kunde ha gett sin tyska klubb ledningen flera gånger. Men antingen stod stolpen eller tyska Chelseamålvakten Ann-Katrin Berger i vägen.

Utöver Rolfös chanser hade Wolfsburg ytterligare en stolpträff, ett bortdömt mål och ett avslut räddat på mållinjen av Jonna Andersson. Men några mål hade det inte blivit.

Det skulle krävas en straff för att Wolfsburg skulle spräcka målnollan.

Chelseas lagkapten Magdalena Eriksson sänkte Svenja Huth i straffområdet, och straffen var solklar. Nederländaren Dominique Janssen gjorde inga misstag, dunkade upp bollen i nättaket och reducerade för den tyska ligatvåan.

Men mer än så blev det inte. Wolfsburg, som vann turneringen 2014, tar dock med sig ett relativt bra resultat till returmötet.

Båda mötena spelas på Ferenc Szusza-stadion i Budapest på grund av coronapandemin.

Barcelona har ena benet i Champions League-semifinal. Katalanskorna vann den första kvartsfinalen mot Manchester City med klara 3–0.

Nigerianskan Asisat Oshoala inledde målskyttet när hon från straffområdesgränsen elegant placerade in 1–0 via stolpen i den 35:e minuten. Barcelona radade upp målchanser och gick upp till 2–0 knappt tio minuter in i andra halvlek.

Tre minuter efter 2–0 fick gästerna straff, men Chloe Kelly kunde inte göra om Caldenteys bedrift, utan fick se den spanska landslagsmålvakten Sandra Paños rädda.

Istället utökade Barcelona till 3–0 fyra minuter från slutet genom Jennifer Hermoso som kunde slå in en stolpretur.

Formellt sett hade spanjorskorna fördel av hemmaplan, men i realiteten spelades matchen i italienska Monza på grund av coronapandemin.

Samtliga returmatcher spelas nästa vecka.