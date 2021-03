Chefsöverläkare i Egentliga Finland: "Om två veckor är vi i samma situation som Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är i nu"

Enligt chefsöverläkare Mikko Pietilä kommer situationen i Egentliga Finland fortsätta att försvåras. Incidensen nu är den högsta landskapet haft under hela coronaepidemin.

Coronakoordinationsgruppen i Egentliga Finland rekommenderar att distansundervisningen i högstadieskolorna fortsätter över påsken, alltså fram till den femte april. Det här på grund av att smittfallen i Egentliga Finland fortsätter att öka.

Incidensen ligger nu på 250,8 nya fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna. Siffran är den högsta landskapet haft under hela coronaepidemin.

Andelen positiva coronatest har stigit och är uppe i 5,8 procent – också denna siffra är den högsta under hela coronaepidemin.

För närvarande vårdas 27 patienter för covid-19 vid Åbolands sjukhus.

Chefsöverläkare Mikko Pietilä jämför läget i Egentliga Finland med läget i huvudstadsregionen. Enligt Pietilä har Egentliga Finland en eftersläpning på två veckor i förhållande till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). Det betyder, enligt honom, att situationen i Egentliga Finland kommer att fortsätta att försvåras.

"Om utvecklingen fortsätter som nu är vi i samma situation här om två veckor som HUS är i nu", säger Pietilä.

Kollektivtrafiken i Åbo har krav på att resenärerna använder munskydd. Coronakoordinationsgruppen anser också att munskydd ska användas i alla skoltransporter, oavsett barnens ålder.

"För att förebygga smittspridningen rekommenderar jag att barnen använder munskydd i skolorna och under skoltransporterna. Detta är befogat då barnen i allmänhet använder munskydd väl", säger överläkare Esa Rintala som ansvarar för skyddet mot smittsamma sjukdomar i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.